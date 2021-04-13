banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Avrupa Merkez Bankası: 'Bitcoin para değildir'
Avrupa Merkez Bankası: 'Bitcoin para değildir'
Ramazan ayında ''kademeli mesai'' geri dönüyor
Ramazan ayında ''kademeli mesai'' geri dönüyor
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Gazeteci Hande Fırat evinde kaza geçirdi! İki gözünde hasar var
Gazeteci Hande Fırat evinde kaza geçirdi! İki gözünde hasar var

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları bugün ve yarın oynanacak.

Spor 13.04.2021, 10:36
7
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda, 13 Nisan Salı ve 14 Nisan Çarşamba günü 4 maç oynanacak.

Tamamı TSİ 22.00'de başlayacak ve beIN Sports'un kanallarından yayımlanacak karşılaşmaların programı şöyle:

13 Nisan Salı:

Paris Saint-Germain - Bayern Münih (3-2)

Chelsea - Porto (2-0)

14 Nisan Çarşamba:

Liverpool - Real Madrid (1-3)

Borussia Dortmund - Manchester City (1-2)

(Maçkolik)

banner473
Yorumlar (0)
banner470
16°
açık