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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları bugün ve yarın oynanacak.
Spor 13.04.2021, 10:36
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda, 13 Nisan Salı ve 14 Nisan Çarşamba günü 4 maç oynanacak.
Tamamı TSİ 22.00'de başlayacak ve beIN Sports'un kanallarından yayımlanacak karşılaşmaların programı şöyle:
13 Nisan Salı:
Paris Saint-Germain - Bayern Münih (3-2)
Chelsea - Porto (2-0)
14 Nisan Çarşamba:
Liverpool - Real Madrid (1-3)
Borussia Dortmund - Manchester City (1-2)
(Maçkolik)