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Letonya vatandaşlarının Türkiye’ye yapacakları seyahatlerinde 90 gün vizesiz kalabilmesine ilişkin karar Resmi Gazete’de
UEFA Avrupa Ligi Final karşılamasında Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt, İskoç ekibi Rangers’ı seri penaltı atışlarıyla 5-4 mağlup ederek şampiyon oldu.
UEFA Avrupa Ligi Final karşılamasında Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt, İskoç ekibi Rangers’ı seri penaltı atışlarıyla 5-4 mağlup ederek şampiyon oldu.
UEFA Avrupa Ligi Final karşılamasında Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt, İskoç ekibi Rangers’ı seri penaltı atışlarıyla 5-4 mağlup ederek şampiyon oldu.
Spor 19.05.2022, 00:55
UEFA Avrupa Ligi Final karşılamasında Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt, İskoç ekibi Rangers’ı seri penaltı atışlarıyla 5-4 mağlup ederek şampiyon oldu.