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UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe: 2 - Slovacko: 0 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Çekya ekibi Slovacko ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı sarı-lacivertli ekibin 2-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Spor 04.08.2022, 20:53 04.08.2022, 21:05
UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe: 2 - Slovacko: 0 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Çekya ekibi Slovacko ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı sarı-lacivertli ekibin 2-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada sol çaprazdan Lincoln Henrique’nin içeri çevirdiği topa arka direkte Valencia’nın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

7. dakikada sağ çaprazdan ceza sahası içine giren Zajc’ın penaltı noktası yakınlarından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.

17. dakikada Rossi’nin sol taraftan içeri çevirdiği topla penaltı noktası yakınlarında Lincol Henrique topla buluştu. Henrique’nin pasıyla topla buluşan Emre Mor’un bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

19. dakikada Emre Mor’un topuk pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Rossi’nin yerden sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Nguyen’de kaldı.

45+1. dakikada Lincoln Henrique’nin ceza sahası dışı sağ çaprazından direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

Stat: Ülker

Hakemler: Joao Pinheiro xx, Bruno Jesus xx, Luciano Maia xx

Fenerbahçe: Ertuğrul Çetin xx, Osayi- Samuel xx, Gustavo xx, Szalai xx, Ferdi Kadıoğlu xx, Arao xx, Emre Mor xxx, Zajc xx, Rossi xx, Valencia xx, Henrique xxx

Yedekler: Altay Bayındır, Furkan Akyüz, Berisha, Serdar Dursun, Bruma, Arda Güler, Crespo, Peres, Lemos, Novak, Burak Kapacak

Teknik Direktör: Jorge Jesus

Slovacko: Nguyen xx, Reinberk xx, Hofmann xx, Kadlec xx, Doski xx, Danicek xx, Petrzela xx, Travnik xx, Havlik xx, Holzer xx, Kalabiska xx

Yedekler: Frystak, Borek, Simko, Levin, Vecheta, Kohut, Brandner, Polasek, Kozak, Sasinka, Tomic, Sinyavskiy

Teknik Direktör: Martin Svedik

Goller: Emre Mor (dk. 17), Lincoln Henrique (dk. 45+1) (Fenerbahçe)

Sarı kart: Hofmann (Slovacko)

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