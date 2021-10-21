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UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe: 1 - Royal Antwerp: 1 (Maç devam ediyor)
UEFA Avrupa Ligi D Grubu’nun 3. haftasında Fenerbahçe, Belçika’nın Royal Antwerp ekibini konuk ediyor. Mücadelede 20 dakika geride kalırken 1-1’lik eşitlik sürüyor.
Spor 21.10.2021, 20:09
UEFA Avrupa Ligi D Grubu’nun 3. haftasında Fenerbahçe, Belçika’nın Royal Antwerp ekibini konuk ediyor. Mücadelede 20 dakika geride kalırken 1-1’lik eşitlik sürüyor.