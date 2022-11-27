Türkiye, Slovenya engelini aştı

Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu 4. maçında Türkiye, Mersin’de oynadığı Slovenya maçını 80-74 kazandı.

Servet Tazegül Spor Salonu’nda oynanan maça iyi başlayan ay-yıldızlılar, ilk periyodu 26-18 önde tamamlandı. İkinci periyotta her iki takım da karşılıklı sayılar bulurken, milliler devreye 43-37 galip girdi. Maçın 3. periyodu ise kıran kırana geçti. Her iki takım da sayı bulmak için kıyasıya mücadele verirken, bu periyodu A Milli Kadın Basketbol Takımı 62-57 galip kapadı. Maçın son periyodunda büyük çekişme yaşanırken, ay-yıldızlılar salondan 80-74 galip ayrıldı.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Gintaras Maciulis xx, Esperanza Mendoza Holgado xx, Gatis Salins xx

Türkiye: Sevgi Uzun x 5, Olcay Çakır Turgut x 7, Meltem Yıldızhan x 3, Tearia McCowan xxxx 26, Bahar Çağlar Okten x 6, Alperi Onar xxx 16, Tuğçe Canıtez x 2, Tilbe Şenyürek xxx 14, Gökşen Fitik x 1

Slovenya: Eva Lisec xx 13, Teja Oblak x 7, Aleksandra Kroselj x 7, Marusa Senicar x 2, Tina Jakovina x 11, Zala Friskovec xxx 27, Ajsa Sivka x 7

1. periyot: 26-18 (Türkiye lehine)

Devre: 43-37 (Türkiye lehine)

3. periyot: 62-57 (Türkiye lehine)

5. faul: Eva Lisec (Slovenya)