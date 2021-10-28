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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 9 Kasım itibarıyla profesyonel liglerdeki stadyumlara yüzde 100 seyirci alınması kararı alındığını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 9 Kasım itibarıyla profesyonel liglerdeki stadyumlara yüzde 100 seyirci alınması kararı alındığını açıkladı.
Spor 28.10.2021, 19:49
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 9 Kasım itibarıyla profesyonel liglerdeki stadyumlara yüzde 100 seyirci alınması kararı alındığını açıkladı.