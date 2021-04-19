Turkish Airlines EuroLeague’de playoff mücadeleleri başlıyor!

Temsilcilerimiz Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko’nun da yer aldığı playofflarda heyecan bu hafta resmen başlayacak.

Huzurlarınızda EuroLeague playofflarında oynanacak maçların programı:

20 Nisan Salı:

Playoff birinci maçı | Anadolu Efes – Real Madrid | 20.00

Playoff birinci maçı | Olimpia Milano – Bayern Münih | 20.45

21 Nisan Çarşamba:

Playoff birinci maçı | CSKA Moskova – Fenerbahçe Beko | 20.00

Playoff birinci maçı | Barcelona – Zenit | 22.00

22 Nisan Perşembe:

Playoff ikinci maçı | Anadolu Efes – Real Madrid | 20.00

Playoff ikinci maçı | Olimpia Milano – Bayern Münih | 21.45

23 Nisan Cuma:

Playoff ikinci maçı | CSKA Moskova – Fenerbahçe Beko | 20.00

Playoff ikinci maçı | Barcelona – Zenit | 22.00

27 Nisan Salı:

Playoff üçüncü maçı | Real Madrid – Anadolu Efes | 20.00

28 Nisan Çarşamba:

Playoff üçüncü maçı | Zenit – Barcelona | 20.00

Playoff üçüncü maçı | Fenerbahçe Beko – CSKA Moskova | 20.45

Playoff üçüncü maçı | Bayern Münih – Olimpia Milano | 21.45

(Eurohoops)