Turkish Airlines EuroLeague’de playoff mücadeleleri başlıyor!
Turkish Airlines EuroLeague’de normal sezonun tamamlanmasının ardından artık playoff heyecanı başlıyor.
Temsilcilerimiz Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko’nun da yer aldığı playofflarda heyecan bu hafta resmen başlayacak.
Huzurlarınızda EuroLeague playofflarında oynanacak maçların programı:
20 Nisan Salı:
Playoff birinci maçı | Anadolu Efes – Real Madrid | 20.00
Playoff birinci maçı | Olimpia Milano – Bayern Münih | 20.45
21 Nisan Çarşamba:
Playoff birinci maçı | CSKA Moskova – Fenerbahçe Beko | 20.00
Playoff birinci maçı | Barcelona – Zenit | 22.00
22 Nisan Perşembe:
Playoff ikinci maçı | Anadolu Efes – Real Madrid | 20.00
Playoff ikinci maçı | Olimpia Milano – Bayern Münih | 21.45
23 Nisan Cuma:
Playoff ikinci maçı | CSKA Moskova – Fenerbahçe Beko | 20.00
Playoff ikinci maçı | Barcelona – Zenit | 22.00
27 Nisan Salı:
Playoff üçüncü maçı | Real Madrid – Anadolu Efes | 20.00
28 Nisan Çarşamba:
Playoff üçüncü maçı | Zenit – Barcelona | 20.00
Playoff üçüncü maçı | Fenerbahçe Beko – CSKA Moskova | 20.45
Playoff üçüncü maçı | Bayern Münih – Olimpia Milano | 21.45
(Eurohoops)