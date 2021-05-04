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Türker Arslan hayatını kaybetti

Galatasaray Divan Kurulu üyesi, TFF Tahkim Kurulu eski Başkanı Türker Arslan hayatını kaybetti.

Spor 04.05.2021, 10:38
Türker Arslan hayatını kaybetti

Galatasaray Divan Kurulu üyesi, TFF Tahkim Kurulu eski Başkanı Türker Arslan hayatını kaybetti.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kulübümüzün Divan Kurulu üyesi, TFF Tahkim Kurulu eski başkanı, ülkemizin yetiştirdiği değerli hukukçulardan olan Türker Arslan’ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi, yakınları ve camiamıza başsağlığı dileriz" denildi.
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