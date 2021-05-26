Turkcell GranFondo İstanbul kayıtları 9 Haziran’a kadar devam edecek

TURKSPORU’nun destekçisi Turkcell’in ana sponsorluğunda gerçekleşecek ve İstanbul’da düzenlenecek Turkcell GranFondo yol bisiklet yarışı için geri sayım başladı. Beykoz Belediyesi’nin katkısıyla, sosyal mesafe kurallarına uygun ve sağlık önlemleri artırılmış olarak gerçekleşecek yarış, 13 Haziran’da yapılacak. Pedallar, vefat eden sağlık çalışanlarının çocuklarına, özel eğitim bursu için dönecek.

TURKSPORU’nun destekçisi Turkcell’in ve Beykoz Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenecek Turkcell GranFondo İstanbul yol bisiklet yarışı için geri sayım başladı. Kayıtları 9 Haziran’a kadar devam edecek yarışta, katılımcı sayısı pandemi nedeniyle bin 500 bisikletçiyle sınırlandırılacak. 40 ve 82 km’lik kısa ve uzun parkurdan oluşan yarış, aynı zamanda İstanbul’da düzenlenecek ilk GranFondo bisiklet yarışı olacağı belirtildi. 13 Haziran’da Beykoz Belediyesi önünden startı verilecek yarışta sırasıyla; Yoros Kalesi, Yuşa Tepesi, Kaynarca ve Polonezköy’den geçilecek. Serinin ilk yarışında katılımcılar, pandemi döneminde vefat eden sağlık çalışanlarının çocukları için bir eğitim bursu da sağlayabilecek.

Kampanya ile yarışmacılar ve yarışmacıları destekleyen sporseverler, Turkcell’in hazırladığı sosyal medya kartlarını kişisel sosyal medya hesaplarından paylaşarak vefat eden sağlık çalışanlarının çocuklarına burs katkısında bulunabilecek. Ayrıca yarışma alanında ve şirket mağazalarında toplanan tekno atıklar da TÜBİSAD iş birliğiyle geri dönüşüme kazandırılacak. Kampanyayla erişilen tüm burslar Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV) vasıtasıyla sağlık çalışanlarının çocuklarının eğitiminde burs olarak kullanılacak.