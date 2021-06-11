Türk taraftarlar stada giriş yaptı

EURO 2020’nin açılış karşılaşmasında A Milli Futbol Takımı, Roma Olimpiyat Stadı’nda İtalya ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi takip edecek olan 3 bin Türk taraftar, stadyuma giriş yaptı.

EURO 2020’nin açılış karşılaşması için Türkiye’yi desteklemeye gelen taraftarlar stadyuma giriş yaptı. Roma Olimpiyat Stadı’nda oynanacak olan mücadele öncesinde stadyuma gelen Ay-Yıldızlı taraftarlar, tezahüratlarla güzel bir atmosfer oluşturdu. Almanya, Polonya, İspanya, Hollanda, İngiltere, Avusturya ve daha birçok Avrupa ülkesinden maç için İtalya’ya gelen Türk vatandaşları, sabah saatlerinde şehrin önemli merkezlerinde toplandı ve ardından stadyuma hareket etti. 16 bin taraftarın tribünlerde olacağı karşılaşmada, A Milli Futbol Takımı’nı 3 bin Türk taraftar destekleyecek. Turnuvanın açılış seremonisinde ise dünyaca ünlü İtalyan Tenor Andrea Bocelli sahne alacak.