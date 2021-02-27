Türk engelli yüzücüler dünyada bir ilk’i gerçekleştirecek ve Manş’ı geçecek

Dünyanın en prestijli spor faaliyetlerinden olan ve Temmuz ayında gerçekleşecek açık su yüzme organizasyonu SEVEN OCEAN CHALLENGE (7 Okyanus Maratonu) projesinin ilk ayağı olan İngiltere – Fransa arasındaki Manş kanalını, engelli 4 milli yüzücümüz geçecek.

Melih Onur Şırlak (Özel sporcu), Necmi Kaan Çavuşer (Bedensel engelli sporcu), Çilem Çelik (Bedensel engelli sporcu) ve Rüveyda Arslantaş’tan (Bedensel engelli sporcu) oluşan ekip, antrenörleri Adam Walker eşliğinde engellere kulaç atarak dünyada bir ilki gerçekleştirecekler.

Türkiye’de ve uluslararası arenada bugüne kadar önemli pek çok başarılara imza atan sporcularımızın bir diğer hedefi de engelli bireylerin topluma kazandırılmasını sağlamak ve bu doğrultuda farkındalık oluşturarak başarının engel tanımadığını tüm dünyaya göstermek.

Paralimpik sporcularımız, bu amaç doğrultusunda başlatılan destek kampanyasında toplumun tüm kesimlerinden destek bekliyorlar.