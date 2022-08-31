Trabzonspor’un yeni transferi Umut Bozok kente geldi

Trabzonspor’un prensipte anlaşma sağladığı Umut Bozok kente geldi.

Trabzonspor’un prensipte anlaşma sağladığı bonservisi Fransa’nın Lorient Kulübü’nde bulunan ve geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Kasımpaşa ile Süper Lig’de gol kralı olan Umut Bozok kente geldi. Eşi ile birlikte özel uçakla geldiği Trabzon havalimanında bir grup bordo-mavili taraftar tarafından karşılanan 25 yaşındaki forvet, taraftarların fotoğraf isteğini kırmadı. Taraftarların ayrıca forma imzalattığı futbolcu daha sonra kendini bekleyen kulüp aracına binerek havalimanında ayrıldı. Havalimanı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Umut Bozok, "Bugün benim için çok özel ve güzel bir gün. Öncelikle herkese teşekkür etmek istiyorum. Geçen sene ligi gol kralı olarak bitirdim, inşallah bu sezon da şampiyon olarak bitireceğiz. Hedefim öncelikle şampiyonluk, sonra en çok gol atmak. İlk maçımızı merakla bekliyorum. Çok mutluyum. Fazla diyecek bir şey yok. Bize her yer Trabzon" ifadelerini kullandı.