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Trabzonspor, Tymoteusz Puchacz ile 2021-22 futbol sezonu sonuna kadar anlaştı
Trabzonspor, Tymoteusz Puchacz ile 2021-22 futbol sezonu sonuna kadar anlaşma sağladı. Anlaşmaya göre bordo-mavili kulüp oyuncuya 2021-22 futbol sezonu ikinci yarısı için 400 Bin Euro garanti ücret ödenecek.
Spor 10.01.2022, 17:48
Trabzonspor, Tymoteusz Puchacz ile 2021-22 futbol sezonu sonuna kadar anlaşma sağladı. Anlaşmaya göre bordo-mavili kulüp oyuncuya 2021-22 futbol sezonu ikinci yarısı için 400 Bin Euro garanti ücret ödenecek.