banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Biontech aşısı, bugün itibarıyla aile hekimliklerinde de yapılabilecek
Biontech aşısı, bugün itibarıyla aile hekimliklerinde de yapılabilecek
Adalet Bakanlığı'ndan Ceren Özdemir açıklaması
Adalet Bakanlığı'ndan Ceren Özdemir açıklaması
Twitch çöktü: Yayınlara erişim sağlanamıyor
Twitch çöktü: Yayınlara erişim sağlanamıyor
Sedat Peker'in hedefe aldığı Cem Küçük paylaşımını neden sildi?
Sedat Peker'in hedefe aldığı Cem Küçük paylaşımını neden sildi?

Trabzonspor, Marek Hamsik ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Trabzonspor, Marek Hamsik transferinde mutlu sona ulaştı. Bordo-mavililer, Slovak yıldız ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor 08.06.2021, 14:31
Trabzonspor, Marek Hamsik ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Trabzonspor, Marek Hamsik transferinde mutlu sona ulaştı. Bordo-mavililer, Slovak yıldız ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, uzun süredir temas halinde olduğu Marek Hamsik ile anlaştı. Bordo-mavililer, Slovak yıldız ile 2 yıllık mukavele imzaladı. Şu an milli takımı ile birlikte Avrupa Şampiyonası kampında olan 33 yaşındaki futbolcunun, turnuvadan sonra Trabzon’a gelmesi bekleniyor.

Trabzonspor, yeni sezon öncesi Gervinho ve Bruno Peres’i de kadrosuna katmıştı.
Yorumlar (0)
banner422
24°
açık