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Trabzonspor lider koltuğunda oturmaya devam dedi

Süper Lig’in 10. hafta maçında Göztepe, sahasında Trabzonspor’a 1-0 mağlup oldu.

Spor 23.10.2021, 21:10 23.10.2021, 21:26
Trabzonspor lider koltuğunda oturmaya devam dedi

Süper Lig’in 10. hafta maçında Göztepe, sahasında Trabzonspor’a 1-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci Yarı)

56. dakikada orta alandan yüklenen Trabzonspor’da Abdülkadir Ömür’ün pasında topla birlikte ceza sahasına giren Gervinho, sol çaprazdan yaptığı plase vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1

74. dakikada sol kanattan gelişen Göztepe atağında Berkan Emir’in ceza sahasına yaptığı ortaya yükselen Murat Paluli’nin kafa vuruşunda top kalenin üstünden az farkla auta çıktı.

79. dakikada orta alandan gelişen Göztepe atağında Soner Aydoğdu’nun ceza sahası içinde attığı şut Ndiaye’ye çarpıp tekrar Soner’in önünde kaldı. Soner Aydoğdu ikinci şutunda gol bulsa da yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

86. dakikada sol kanattan yüklenen Göztepe’de Berkan Emir’in ceza sahası içine gönderdiği topa dokunan Jahovic’in şutunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır’a çarparak oyun alanına döndü. Dönen topu önünde bulan Baku kaleye sert bir şut gönderdi ancak top kalenin solundan oyun alanını terk etti.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Kemal Yılmaz xx, Esat Sancaktar xx

Göztepe: İrfan Can Eğribayat xx, Dino Arslanagic xx, Kahraman Demirtaş xx, Atınç Nukan xx, Murat Paluli xx (Kerim Alıcı dk. 81 ?), Obinna xx, Yalçın Kayan x (Soner Aydoğdu dk. 65 x), Dzenan Burekovic x (Berkan Emir dk. 49 x), Lourency xx (Tijanic dk. 65 x), Jahovic x, Ndiaye x (Baku dk. 81 ?)

Yedekler: Arda Özçimen, Beykan Şimşek, Efe Can Saçıkara, Ideye, Atakan Çankaya

Teknik Direktör: Nestor El Maestro

Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Dorukhan Toköz xx (Serkan Asan dk. 71 x), Hugo xx, Edgar xx, Denswil xx, Berat Özdemir xx, Abdulkadir Ömür xx (Hüseyin Türkmen dk. 87 ?), Hamsik xx, Yusuf Sarı x (Siopis dk. 46 x), Gervinho xxx (Cornelius dk. 76 x), Djaniny xx

Yedekler: Erce Kardeşler, Taha Tepe, İsmail Köybaşı, Salih Kavrazlı, Murat Akpınar, Ahmetcan Kaplan

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Gol: Gervinho (dk. 56) (Trabzonspor)

Kırmızı kart: İlhan Şahin (Devre arası) (Göztepe)

Sarı kartlar: Jahovic, İrfan Can Eğribayat, Atınç Nukan, Soner Aydoğdu, Nestor El Maestro (T.D) (Göztepe), Hamsik, Hugo, Cornelius, Hüseyin Türkmen (Trabzonspor)

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