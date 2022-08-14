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Trabzonspor Faslı genç oyuncu Lahtimi’yi Trabzon’a getirdi

Trabzonspor 21 yaşındaki Faslı kanat oyuncusu Mountassir Lahtimi’yi bugün akşam saatlerinde Trabzon’a getirdi.

Spor 14.08.2022, 20:32
Trabzonspor Faslı genç oyuncu Lahtimi’yi Trabzon’a getirdi

Trabzonspor 21 yaşındaki Faslı kanat oyuncusu Mountassir Lahtimi’yi bugün akşam saatlerinde Trabzon’a getirdi.

Konya’da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları nedeniyle ülkesi adına Türkiye’de bulunan genç oyuncu akşam saatlerinde hava yolu ile Trabzon’a geldi. Ülkesinin takımlarından FUS Rabat’ta forma giyen Lahtimi, sağ ve sol kanatta görev yapabiliyor. Faslı oyuncunun Trabzonspor’un önceki gün oynanan Hatayspor karşılaşmasında kolu kırılan Edin Visca’nın uzun süre sahalardan uzak kalacak olması nedeniyle transfer edildiği bildirildi.

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