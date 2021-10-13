banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Bitcoin düşüşe geçti
Bitcoin düşüşe geçti
Squid Game nasıl tuttu?
Squid Game nasıl tuttu?
Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor
Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor
Mehmet Ali Erbil'den yeni Ece Ronay açıklaması
Mehmet Ali Erbil'den yeni Ece Ronay açıklaması

THY Euroleague’de 4. hafta heyecanı

THY Euroleague’de 4. hafta heyecanı yarın ve 15 Ekim Cuma günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Zenit Saint Petersburg ile Bayern Münih mücadele edecek.

Spor 13.10.2021, 10:45
THY Euroleague’de 4. hafta heyecanı

THY Euroleague’de 4. hafta heyecanı yarın ve 15 Ekim Cuma günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Zenit Saint Petersburg ile Bayern Münih mücadele edecek.

THY Euroleague çift hafta heyecanının ikinci yarısı yarın oynanacak maçlarla başlayacak. Ligin 4. haftasının açılış karşılaşmasında Zenit Saint Petersburg, Bayern Münih’i ağırlayacak. Ligde geride kalan haftalarda 1 galibiyeti bulunan Fenerbahçe evinde Rus ekibi UNICS Kazan ile mücadele edecek. Bu sezon daha galibiyetle tanışmayan Anadolu Efes ise İtalya deplasmanında Olimpia Milano ile karşı karşıya gelecek. Haftanın kapanış mücadelesinde de Real Madrid, Panathinaikos’u konuk edecek.

THY Euroleague’de 4. hafta programı şöyle:

Yarın

20.00 Zenit Saint Petersburg - Bayern Münih

20.45 Fenerbahçe Beko - UNICS Kazan

21.00 ALBA Berlin - Saski Baskonia

21.00 Asvel Lyon-Villeurbanne - Maccabi Tel Aviv

15 Ekim Cuma

20.00 AS Monaco - Barcelona

20.00 CSKA Moskova - Kızılyıldız

21.00 Olympiakos - Zalgiris Kaunas

21.30 Olimpia Milano - Anadolu Efes

22.00 Real Madrid - Panathinaikos

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Cádiz 8 7
16. Celta de Vigo 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1