THY Euroleague’de 26. hafta yarın Zenit ile Valencia Basket takımları arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak.

THY Euroleague’de 26. hafta heyecanı yarın ve 26 Şubat Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Hafta Zenit ile Valencia Basket arasındaki mücadele ile start alacak. Ligde bu hafta Türk derbisine sahne olacak. Fenerbahçe Beko, cuma günü Anadolu Efes’i ağırlayacak. Haftanın kapanış müsabakasında da Barcelona ile Asvel takımları karşı karşıya gelecek.

Euroleague’de geride kalan 25 haftada Barcelona zirvede yer alırken, onu CSKA Moskova ve Olimpia Milano takip ediyor. Ligde Fenerbahçe 7., Anadolu Efes’te 8. sırada bulunuyor. Ligin son sırasında ise Khimki Moskova var.

THY Euroleague’de 26. haftanın programı şöyle:

Yarın

20.00 Zenit Saint Petersburg - Valencia Basket

22.00 Olympiakos - CSKA Moskova

22.30 Bayern Münih - Maccabi FOX Tel Aviv

22.45 Olimpia Milano - BC Khimki Moskova

23.00 Real Madrid - Zalgiris Kaunas

26 Şubat Cuma

20.45 Fenerbahçe - Anadolu Efes

21.00 Baskonia - Kızılyıldız

22.00 ALBA Berlin - Panathinaikos

23.00 FC Barcelona - Asvel