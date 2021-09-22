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TFF’den Erhan Çelenk’e tebrik

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), dün Çaykur Rizespor ile oynadıkları maçta gol atma şansı olmasına rağmen Baiano’nun sakatlanmasından sonra topu dışarıya atan Altaylı futbolcu Erhan Çelenk’i bu davranışından dolayı tebrik etti.

Spor 22.09.2021, 14:30
TFF’den Erhan Çelenk’e tebrik

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), dün Çaykur Rizespor ile oynadıkları maçta gol atma şansı olmasına rağmen Baiano’nun sakatlanmasından sonra topu dışarıya atan Altaylı futbolcu Erhan Çelenk’i bu davranışından dolayı tebrik etti.

TFF’nin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Çaykur Rizespor-Altay maçında gol atma şansı olmasına rağmen, Fabricio Baiano’nun sakatlandığını görünce topu taca atarak, örnek bir harekette bulunan Erhan Çelenk’i ve bu anlamlı davranışı gerçekleştiren bir sporcuyu bünyesinde bulunduran Altay Spor Kulübümüzü tebrik ederiz" ifadelerini kullandı.

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