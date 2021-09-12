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TFF 3. Lig: Fethiyespor: 5 - Esenler Erokspor: 1

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Fethiyespor, sahasında konuk ettiği Esenler Erokspor’u 5-1 mağlup etti.

Spor 12.09.2021, 21:57
TFF 3. Lig: Fethiyespor: 5 - Esenler Erokspor: 1

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Fethiyespor, sahasında konuk ettiği Esenler Erokspor’u 5-1 mağlup etti.


Fethiyespor bu sezon ilk kez taraftarının karşısına maçta çıktı. Teknik direktör Selahaddin Dinçel geçen yıldan cezalı olması nedeniyle maçı tribünden izlerken, yardımcısı Nazım Gülay takımın başında çıktı. Adalet Komisyonu Başkanı Abdulkadir Ungan, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Gençlikspor İl Müdürü Ömer İlman, Akparti İlçe Başkanı Turgay Öztürk, Fethiyespor Başkanı Esat Bakırcı ve Esenler Erok yöneticileri izledi.



Stat: Fethiye Şehir Stadı


Hakemler: Yusuf Alper Abalı xxx, Deybet Gök xxx, Mustafa Güçer xxx


Fethiyespor: Ahmet xx, Erdinç xx, Cemal xx (Soner dk. 67 xx), Alihan xxx (Burak Başkaya dk. 81 xx), Serdar xx, Serhan xxx, Talha xxx (Turgay dk. 81 xx), Nurettin xxx, Serhat Mutlu xx, Onur xx, Kadir xxx (Özgür dk. 85 ?)


Esenler Erokspor: Ercüment xx, Cenk xx (Muharrem dk. 63 x), Taygun xx (Batuhan dk. 78 x), Alper xx, Serhat Baştan xx (Aziz dk. 46 x), Abuzer xx, Enes xx, (Ramazan dk. 46 x), Yusuf xx (Hüseyin dk. 71 x), Aziz xx, Abdulkadir xx, Burak Kavlak xx


Goller: Nurettin (dk. 34 pen., dk. 46 ve 90+2), Alihan (dk. 44), Burak Kavlak (dk. 63 k.k.) (Fethiyespor), Abuzer (dk. 52) (Esenler Erokspor)


Sarı Kartlar: Abdulkadir, Burak (Esenler Erokspor), Nurettin, Erdinç (Fethiyespor)

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