TFF 3. Lig: Elazığ Karakoçan: 2 - Arhavispor: 1
ELAZIĞ KARAKOÇAN FK, SAHASINDA ARHAVİSPOR'U 2-1 YENDİ
TFF 3. Lig 3. Grup’un 1. haftasında Elazığ Karakoçan FK evinde Arhavispor’u 2-1 mağlup etti.
Stat: Doğukent
Hakemler: Mehmet Güngör xx, Şefik Öner xx, Hakan Dursun xx
Elazığ Karakoçan: Ömer Kavurkacı xx, İsmail Sevindi xx, Burak Özbakır xx (Barış Çiçek dk. 67 x), Barış Kazer xx, Yaşar Kaan Yılmaz x (Hüseyin dk. 46 xxx), Mehmet Eksik xx, Kaan Güdü xx (Batın dk. 83), Ferhat Canlı xx (Eren dk. 83), Fatih Kızılay xx, Batuhan Kaya x (Semih dk. 46 x), Burak Kavlak xxx
Arhavispor: Oğuz Kaan Barış xx, Hakan Bozkurt xx, Hüseyin Yıldız xx, Emrah Çırak (Gökhan dk. 32 x) Evren Horozal xx, Orhan Nahırcı xx, Ahmet Akatın xxx (Tolga dk. 58 x), Hüseyin Terzi xx (Barış Hüseyin dk. 74 x), Furkan Özdemir xx, Eyüp Can Temiz xx, Alperen Utku Eskiçırak xx
Goller: Hüseyin Fıstıkçı (dk. 90+1), Burak Kavlak (dk. 90+4) (Elazığ Karakoçan), Ahmet Akatın (dk. 48) (Arhavispor)
Kırmızı Kartlar: Kaan (dk. 90+3) (Elazığ Karakoçan) Evren (dk. 81) (Arhavispor)
Sarı kartlar: Barış Kazer, Burak (Elazığ Karakoçan), Hüseyin, Eyüp Can, Tolga (Arhavispor)
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