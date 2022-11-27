TFF 2. Lig: Isparta 32 Spor: 0 - Afyonspor: 0
TFF 2. Lig Beyaz Grup 16. haftasında Isparta 32 Spor, sahasında karşılaştığı Afyonspor’la 0-0 beraber kaldı.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 16. haftasında Isparta 32 Spor, sahasında karşılaştığı Afyonspor’la 0-0 beraber kaldı.
Stat: Atatürk
Hakemler: Oğuzhan Uğurlu xx, Sinan Bilen xx, Çağrı Yıldırım xx
Isparta 32 Spor: Furkan Bekleviç xx, Musa Nizam xx, Cem Özdemir xx, Abdullah Topkara xx, Cemal Kızılateş xx, Muhammet Aran xx, Hüseyin Afkan xx, Erdem Seçgin xx, Osman Torun xx, Bahadır Yıldırım x (Ömer Kandemir dk. 83 ?), Bahattin Berke Demircan xx (Burak Aydın dk. 74 x)
Afyonspor: Anıl Atağ xxx, Alper Tursun x (İsmail Hakkı dk. 55 x), Mete Yıldız xx, Eren Tokat xx, Muhammed Mustafa Özbay xx (Burak Topçu dk. 66 x), Mahmut Emir xx, Olcay Şahan xx, Uygar Zeybek xxx, Yavuz Selim Tek x (Eray Akar dk. 66 x), Atakan Üner x (Berat Tosun dk. 76 x), Ege Özkayımoğlu x (İlke Tankul dk. 76 x)
Sarı kartlar: Hüseyin Afkan, Ömer Kandemir (Isparta 32 Spor) Alper Tursun, Eren Tokat (Afyonspor)