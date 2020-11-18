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TFF 2. Lig: Amed: 3 - Kocaelispor: 0

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, Kocaelispor’u sahasında 3-0’lık farklı sonuçla mağlup etti.

Spor 18.11.2020, 15:33
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TFF 2. Lig: Amed: 3 - Kocaelispor: 0

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, Kocaelispor’u sahasında 3-0’lık farklı sonuçla mağlup etti.

Stat: Yeni Diyarbakır

Hakemler: Serdar Akkoçoğlu xx, Ufuk Uğurlu xx, Ozan Burak xx

Amed Sportif Faaliyetler: Abdullah Yiğiter xx, Bünyamin Yürür xxx, Yusuf Yağmur xx (Mesut Can dk. 83 ?), Serkan Yavuz xx, Erman Bulucu xx (Deniz Yılmaz dk. 89 ?), Emrah Taysı xx, Abdullah Çetin xx, Sinan Akaydın xxx (Recep Eren Karabacak ?), Zeki Korkmaz xx (Oğuzhan Öztürk dk. 77 x) Halil İbrahim Sönmez xxx, Mansur Çalar xxx (Batuhan Kurt dk. 89 ?)

Kocaelispor: Bayram Olgun xx, Erdi Karakaş xx, Yiğitali Bayrak x (Murat Cem Akpınar dk. 46 x), Semih Karadeniz xx, Taha Batuhan Yayıkçı xx, Numan Çürüksu xx, Muahammed Gönülaçar xx, Benhur Keser xx (Aydın Karabulut dk. 73 x), Ramazan Çevik x (Mervan Yusuf Yiğit dk. 46 x), Mesut Özdemir x (Bilal Çubuk dk. 64 x), Bahattin Köse xx

Goller: Sinan Akaydın (dk. 27), Halil İbrahim Sönmez (dk. 38), Bünyamin Yürür (dk. 45) (Amed Sportif Faaliyetler)
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