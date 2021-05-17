TFF 1. Lig Play-Off: Altay: 3 - İstanbulspor: 2 (Maç Sonucu)

TFF 1. Lig Play-Off yarı final ilk maçında Altay, İstanbulspor’u 3-2 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci Yarı)

50. dakikada soldan İstanbulspor ceza sahasına giren Mehmet Erdem’in yerden vuruşunda Wellington’un ayağından seken top direğin dibinden kornere gitti.

71. dakikada ceza sahası sol çaprazdan Erhan’ın yerden şutunda top kaleyi bulmadı.

82. dakikada Altaylı Murat, ceza sahasında İbrahim’e arkadan yaptığı müdahale nedeniyle ikinci kez penaltıya neden oldu.

84. dakikada İstanbulspor adına penaltı vuruşunu kullanan Onur, topu ağlara yolladı. 3-2

85. dakikada Tolga uzak mesafeden düzgün vurdu, kaleci Alperen çatala giden topu kornere tokatladı.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Arka Kardeşler xx, Saygın Önel xx, Hakan Yemişken xx

Altay: Cihan Topaloğlu xx, Tolga Ünü xx, İbrahim Öztürk xx (Berkay Sülüngöz dk. 75 x), Murat Akça xx, Mehmet Erdem Uğurlu xx (Cebrail Karayel dk. 68 x), Scuk xx, Poko xx, Regattin xx (Mossoro dk. 76 x), Kappel xx (Eren Erdoğan dk. 87 ?), Ziya Alkurt xx (Erhan Çelenk dk. 68 x), Paixao xxx

Yedekler: Eren Karataş, Ozan Özenç, Kazımcan Karataş, Deniz Kadah, Zeki Yıldırım

Teknik Direktör: Mustafa Denizli

İstanbulspor: Alperen Uysal x, Melih Kabasakal xx, Wellington xx, Mehmet Yeşil x (Eslem Öztürk dk. 63 ? (Egehan Gök dk. 72 x), Ali Yaşar xx, Onur Ergün xx, Atchom x, Levent Ayçiçek xx (Ethemi dk. 90+2 ?), Abazaj x, Uygar Mert Zeybek xx (İbrahim Yılmaz dk. 71 x), Mirkan Aydın xx (Berkay Görmez dk. 90+2 ?)

Yedekler: Ljubic, Ali Dere, Koray Kılınç, Mehmet Uslu, Rroca

Teknik Direktör: Saffet Akbaş

Goller: Kappel (dk. 2), Paixao (dk. 14 pen. ve 43) (Altay), Onur (dk. 10 pen. ve 84 pen.) (İstanbulspor)

Sarı Kartlar: Mehmet Yeşil, Ali Yaşar (İstanbulspor)