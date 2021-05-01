TFF 1. Lig: GZT Giresunspor: 3 - Akhisarspor: 0 (Maç sonucu)

TFF 1. Lig’in 33. haftasında GZT Giresunspor, Akhisarspor’u konuk etti. Ev sahibi ekip, sahadan 3-0’lık galibiyetle ayrılarak zirve yarışında kayıp yaşamadı.

Maçtan dakikalar

14. dakikada Giresunspor’da Uzodimma’nın ceza sahasına gönderdiği pası Eren, Traore’ye aktardı. Kaleciye karşı karşıya kalan bu futbolcunun yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

36. dakikada Akhisarspor kalesi önünde oluşan karambolde top son olarak Balde’nin önünde kaldı. Bu futbolcu bekletmeden yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi. 2-0

62. dakikada Giresunspor hızlı çıktı. Balde ile duvar pası yapan Hüsamettin, topla buluşur buluşmaz şutunu çekti ancak meşin yuvarlak direkten döndü.

68. dakikada Giresunspor’da Nalepa kaptığı topla hızlı şekilde rakip ceza sahasına girdi. Kaleci Halil’e karşı karşıya pozisyonda düzgün bir vuruş yapan bu futbolcu maçın sonucunu ilan etti. 3-0

Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Özgür Yankaya xx, Orkun Aktaş xx, Mehmet Emin Tuğral xx, Can Cengiz

Giresunspor: Onurcan xx, Hüsamettin xx, Mehmet xx, Traore xxx (Caner Hüseyin xx dk. 55), Eren xx (Kerem xx dk. 70), Nalepa xxx (Milinkovic x dk. 79), Balde xxx, Erol Can xx (Sadi xx dk. 70), Sergen xx, Hayrullah xx, Uzodimma xx

Yedekler: Tolgahan, Diarra, Arda, Yasin, Alperen, Muhammet Himmet

Teknik Sorumlu: Ümit Şengül

Akhisarspor: Halil x, Orhan xx, Lawal x (Onurcan x dk. 46 (Toure x dk. 56), Berat Onur x (Furkan x dk. 46), Gökmen x, Dzon x, Yusuf Cihat x (Hasan Ali x dk. 46), Göksu x, Doğukan x (Ayuk Taku x dk. 70), Mert x, Peter x

Yedekler: Lukac, Semih, Yavuz Serkan, Halil İbrahim, İlke

Teknik Sorumlu: Mustafa Ati Göksu

Goller: Abdou Razack Traore (dk. 14.), İbrahima Balde (dk. 36), Michal Jan Nalepa (dk. 68) (Giresunspor)

Sarı Kartlar: Göksu Mutlu (Akhisarspor), Abdou Razack Traore (Giresunspor)