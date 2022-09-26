Tayyip Talha Sanuç: “Doğru adrese geldim”

Beşiktaş’ın bu sezon kadrosuna kattığı Emrecan Uzunhan ve Tayyip Talha Sanuç, açıklamalarda bulundu. Tayyip Talha, Beşiktaş’a transferiyle ilgili, “Doğru adrese geldim” derken, Emrecan Uzunhan da Beşiktaş forması altında hayallerini yaşadığını ifade etti.

Beşiktaş’ın bu sezon kadrosuna kattığı Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Uzunhan, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde düzenlenen basın toplatısında soruları yanıtladı. Sivasspor’dan transfer edilen Kerem Atakan Kesgin ise planlama yapılmasına karşın gribal enfeksiyon sebebiyle toplantıya katılamadı.

2 aydan uzun bir süredir Beşiktaş’ta olduğunu ifade ederek sözlerine başlayan Emrecan Uzunhan, “Bu aileye katıldığım için çok mutluyum. Hızlı şekilde adaptasyon sürecini atlatmaya çalışıyorum ve bu konuda başarılı olduğunu düşünüyorum. Forma şansı geldiğinde de elimden geleni yapıp takıma katkı sağlayacağım. Buraya geldiğimde farklı bir sistem vardı. 3’lü savunma artık 4’lüye döndü. 2 stopere döndük. Bence ligimizin en iyi stoperinin arkasında bekliyorum. Sürekli Saiss’in neler yaptığını gözlemliyorum. Canlı izlediğim en iyi stoper kendisi. Bir şans gelirse, eksikliğini hissettirmemek istiyorum. Aynı zamanda öğretmen bir futbolcu. Bir şey sorduğumda, neden böyle yaptığını ve benim neler yapmam gerektiğini söylüyor. Onun arkasında beklemek bir şans benim için” dedi.

“Alanyaspor maçı tecrübe oldu”

Modern futbolda stoperlerden beklenenin değiştiğini söyleyen Emrecan, “Geçmişte stoperlerden beklenenlerle şu anda beklenenler arasında farklar var. Teknik adam olsam ben de bir sağ ayaklı, bir sol ayaklı stoper tercih ederim. Ben sol ayaklı bir stoperim, bu da ender olan bir şey. Ama sağ tarafta da oynayabileceğimi düşünüyorum. Bulunduğum takımlarda tek sol ayaklı stoper bendim bugüne kadar” cümlelerine yer verdi.

Alanyaspor maçında gördüğü kırmızı kartın talihsizlik olduğunu da belirten genç oyuncu, “Alanyaspor maçında talihsiz bir an yaşandı. Ben doğru bir karar olduğunu düşünmüyorum ama artık oldu bu. Bir özeleştiri yapmak gerekiyor, Beşiktaş’ta oynuyorsak, profesyonelliğin zirvesinde yaşamamız gerekiyor. Tecrübe edindim ve bir daha böyle bir şey yaşanmayacağını ümit ediyorum” diye konuştu.

“Dışarıda Beşiktaş’ı temsil ediyorum, artık daha dikkatli olmalıyım”

İstanbulspor’un büyük bir camia olduğunu ama Beşiktaş’ın Türkiye için çok önemli bir yere sahip olduğunu dile getiren Emrecan, “İstanbulspor’dan geldim buraya, orası da büyük bir camia. Ama çok çok büyük bir kulübe geldiğimin farkındayım. Buraya layık olmak için de kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Beşiktaş’a transfer olunca ister istemez hayatınız değişiyor. Öncelikle tanınan bir insan oluyorsunuz. Ben de buna göre hayatımı güncelledim. Hareketlerime daha dikkat etmeye çalışıyorum. Artık dışarıda Beşiktaş’ı temsil ediyorum” şeklinde konuştu.

Üniversite okuduğu hatırlatılan Emrecan, “Son 1 senedir hiç okula gidemedim. Online sistemde 1 sene okudum ama her gün antrenman ve maçlar oluyor. Dondurmayı düşünüyorum ama onu da bitireceğim” derken, Teknik Direktör Valerien Ismael hakkında da, “Valerien hoca, bizi büyük bir takımın oynaması gerektiği gibi oynatmaya çalışıyor. Yüksek şiddetli pres istiyor. Antrenmanlar da çok tempolu geçiyor. Ben ilk hafta her gün 10’da uyumaya başlamıştım. Bu sistemin bazı zorlukları da var, fiziksel olarak üst seviyede olmanız gerekiyor. Ama maç temposunu yakaladıktan sonra bu seviyeye ulaşabiliriz. Bize analizlere göre ekstra antrenman yaptırıyorlar. Ben hocanın metotlarının gayet iyi olduğunu düşünüyorum” açıklamalarını yaptı.

“Weghorst gibi bir oyuncuyla antrenman yapmak çok önemli”

Avrupa’da genç oyuncuya bakış açısının daha farklı olduğunun altını çizen Emrecan, “Avrupa’nın genç olarak nitelendirdiği ve bizim genç olarak nitelendirdiğimiz oyuncuların yaş skalaları farklı. Buralar büyük sahneler. Avrupa’nın baya bir gerisindeyiz ama zamanla farkın kapanacağını düşünüyorum. Buralarda oynayıp da A Milli Takım hayali kurmayan oyuncu yoktur. Tayyip’le ikimiz Beşiktaş’a faydalı olduğumuzda milli takım kapıları da bize açılacaktır. Umarım nasip olur” dedi.

Bütün konsantrasyonunun şampiyonluk üzerine olduğunu söyleyen Emrecan, "Sezonun ilerleyen kısmındayız. Bütün konsantrasyonumuz Beşiktaş ve şampiyonluk adına. Tabii ki hayalimiz var. Hayallerimizden birini yaşıyoruz. Beşiktaş’tayız. Umarım şampiyonluklar yaşarız, çok sayıda maç oynarız ve kulübün menfaatleri doğrultusunda Avrupa’ya gideriz” değerlendirmesinde bulundu.

Siyah-beyazlı futbolcu son olarak Beşiktaş’ın, Türkiye’nin en iyi hücum hattına sahip olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

“Ligin en iyi hücum hattına sahibiz. Weghorst gibi bir oyuncuyla oynamak size çok şey katıyor. Bir yerden durdursanız, başka yerden şans buluyor. Enerjisinin son damlasına kadar mücadele eden bir oyuncu. Ligin en iyi ön hattına karşı, antrenmanlarda iyi performans gösterirsem, ligdeki her oyuncuya karşı iyi performans sergilerim.”

Tayyip Talha Sanuç: “Doğru adresteyim”

Takıma geleli kısa bir süre olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan yeni transfer Tayyip Talha Sanuç da, “Ama bu süre boyunca doğru adreste olduğumu anladım. Aile ortamı, adaptasyon sürecini hızlandırdı. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum ve inşallah uzun yıllar burada olacağım. Tekrar doğru adreste olduğunu söyleyebilirim” dedi.

Transferinde son 24 saatin çok hızlı geçtiğini de hatırlatan genç oyuncu, “Transferimde son 24 saat çok hızlı geçti. Süreci yönetim Başkan Murat Sancak’tı. Benim için en doğru şekilde bittiğine inanıyorum. En doğru yere geldiğimin farkına vardım. Çıkan haberlerin hep dışındaydım ve işime odaklandım. Beşiktaş camiasına geldiğim için çok mutluyum. Ben sürecin dışındaydım, süreci kulüp başkanımız yönetiyordu. Uçak bileti konusunda herhangi bir bilgim yok. İstanbul’a gideceğim söylendi. Tek bilgim bu. Takıma geleli kısa bir süre oldu ama ne kadar büyük bir camiaya katıldığımı biliyorum. Önümüzde çok önemli bir maç var ve hedefimiz sezon sonunda şampiyonluk. Derbi öncesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hocamız da gelişime çok katkı sağlayacaktır. Çok baskılı ve tempolu futbol oynuyoruz. İnşallah kazanarak son 2 maçtaki skorları, derbide unutacağız” diye konuştu.

“Hocamız oynamamız gerektiği gibi oynatıyor”

Takıma katılmadan önce Valerien Ismael’in oyun sistemini gözlemlediğini bildiren Tayyip Talha Sanuç, “Ben takıma katılmadan önce bu oyun sistemini gözlemledim. Hocanın saha kenarındaki tavırları bize anlatıyor. Yüksek tempolu oyuncuların içinde olunca bunu anlıyorsunuz. Büyük takım böyle oynamalı. Bunun çalışmalarını fazlasıyla yapıyoruz. Hocamız bizi oynamamız gerektiği gibi oynatıyor. Adaptasyon sürecinin hızlı ilerlemesinin sebebi de hocanın bana olan ilgisi. İnşallah Emrecan da ben de bu camiaya uzun yıllar hizmet edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de genç oyuncuların daha fazla süre alması gerektiğini de belirten Tayyip Talha, “Günümüz futbolunda Avrupa’da genç yaş sınırı düştü. 16-17 yaşındaki oyuncular daha çok süre alıyor. Türkiye’de de bunun örneklerini daha fazla görmek isterim. Milli takıma da katkı sağlayacaktır” açıklamasını yaptı.

“İnşallah milli takım hayalini Emrecan’la beraber yaşarız”

Her futbolcu gibi kendisi için de en büyük hayalin milli formayı giymek olduğunu söyleyen Tayyip Talha Sanuç, şu cümlelere yer verdi:

“Milli takım her futbolcunun hayalidir. Benim de en büyük hayalim. Sıramı bekliyorum, inşallah en kısa sürede bu formayı giymek istiyorum. İnşallah bu gururu Emrecan’la beraber yaşarız. Benim tek konsantrasyonum Beşiktaş’ın şampiyonluğu üzerine. Avrupa’ya doğru zamanda doğru şekilde doğru lige gitmek gerekiyor. Avrupa’ya gidip geri dönen çok örnek var önümüzde. Tabii ki gitmek isterim ama doğru zamandı olması önemli. Daha önce de söylemiştim, İtalya ya da İngiltere’de oynamak isterim.”

Takım olarak duran top çalışmaları yaptıklarını da aktaran Tayyip Talha, “Duran top çalışmalarımızı fazlasıyla yapıyoruz. Takımımızda çok kaliteli oyuncularımız var. Her maçta rakibe göre analiz yapıyoruz. Bu konu benim ekstra önem verdiğim bir konu. Duran toptan gol atmak, bir stoper için çok önemli. İnşallah bu anlamda katkı sağlarım” diyerek sözlerini tamamladı.