Tayfun Rıdvan Albayrak: “Golleri bulduktan sonra oynamaktan vazgeçtik”

Ümraniyespor Teknik Sorumlu Tayfun Rıdvan Albayrak, Ankara Keçiörengücü maçının ardından, “Golleri bulduktan sonra oynamaktan ve yerleşerek hücum yapmaktan vazgeçtik” dedi.

Spor Toto 1. Lig’in 14. haftasında konuk olduğu Ankara Keçiörengücü’ne 3-2 mağlup olan Ümraniyespor’da maç sonu düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Teknik Sorumlu Albayrak, “Rakibimizin güçlü tarafları, direkt oyunu oynayan, savunmadan kazandığı toplarla geçiş yapan, mesafeleri doğru belirleyen bir takımdı. Bunları önlemek için neler yapmamız gerektiğini biliyorduk. Biz de ligin en çok gol atan takımlarından biriyiz ve planlı bir şekilde sahaya yerleşiyoruz. Golleri bulduktan sonra oynamaktan ve yerleşerek hücum yapmaktan vazgeçtik. Rakibimiz de iç saha oyunlarında önemli bir tepki veriyor ve ikili mücadelelerde daha istekliydiler. Maçın yönetimi ile ilgili de antrenör olarak alanım içerisinde kalmak istiyorum. Hakem yönetimini medya ve kurullar değerlendirecektir” açıklamasında bulundu.