Taner Taşkın: “Oyuna giren oyuncular çok ciddi katkı sağladı”

Denizlispor deplasmanından 2-1 mağlup ayrılan Keçiörengücü’nde Teknik Direktör Taner Taşkın, eli boş döndükleri için üzüntülü olduklarını belirterek, “Oyuna giren oyuncuları çok ciddi katkılar sağladılar” dedi.

Spor Toto 1. Lig’in 13. haftasında Keçiörengücü deplasmanda Denizlispor ile karşılaştı. Müsabaka ev sahibi ekip Denizlispor’un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Keçiörengücü Teknik Direktörü Taner Taşkın, oyuna giren oyuncuların skoru etkilediklerini ve ikinci golü talihsiz bir şekilde yediklerini söyledi. Oyuncularına verdiği mücadeleden dolayı teşekkür eden Taşkın, “Öncelikle çok üzgünüz burada puan ve puanlar almaya gelmiştik. Ve 90 dakika baktığımız zaman biz gözüyordu. Özellikle ilk yarıdaki oyunumuz harikaydı. Yendiğimiz pozisyonlar var. İkinci yarıda 1-0 giderken girmiş olduğumuz 2-3 tane pozisyon vardı. Tabii bu golleri atamazsanız futbol cezayı kesiyor. Rakibimiz Denizlispor’un gerçekten ciddi bir kadro derinliği var. Oynayan oynamayan dışarda olan oyuncuların hepsinde bir beklenti var. Oyuna giren oyuncuları çok ciddi katkılar sağladılar. 90 dakika boyunca sahada kompak oynayan ve ne yaptığını bilen iyi bir Keçiören vardı. Maalesef biz maçı ilk yediğimiz gol ile kaybettik. Yüklendik ve kaçırdığımız goller var, bunlar olmayınca kalemizde golü görünce tamamen motivasyonumuz kayboluyor. Buna rağmen galibiyeti getirebileceğimiz pozisyonlar varken bunları değerlendiremeyip yandan talihsiz bir gol yedik. Baktığınız zaman kalemizde hiç gelmezken 2 pozisyondan gol yedik. Tabii ki çok üzgünüz ama geldiğimiz günden beri çok pozitif futbol oynayan bir takımımız var. İnşallah sıkıntılı günleri aşacağız. Son haftaya kadar toplayabileceğimiz puan kadar mücadele vereceğiz. Bunu başarabiliriz ve buradan eli boş dönmek üzücü. Geçmiş olsun diyor oyuncularıma verdiği mücadeleden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.