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Süper Lig: Trabzonspor: 3 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 9. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşılaştı. Ev sahibi Trabzonspor, sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Spor 17.10.2021, 21:04
Süper Lig: Trabzonspor: 3 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 9. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşılaştı. Ev sahibi Trabzonspor, sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

68. dakikada Gervinho’nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Abdulkadir Ömür’ün vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Altay’ın solundan yandan auta çıktı.

80. dakikada Yusuf Sarı’nın ceza sahası içine ortasında Dorukhan kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Altay’ın sağındaki direğe çarparak oyun alanına döndü. Boşta kalan topa Djnaniny’den önce Tisserand müdahale ederek tehlikeyi önledi.

83. dakikada ceza sahası içinde Szalai’nin Cornelius’u düşürmesi sonucu VAR’a giden Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi.

86. dakikada penaltı atışını kullanana Bakasetas, kaleci Altay’ın solundan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1

90. dakikada Abdülkadir’in pasıyla topla buluşan Cornelius’un vuruşunda Altay gole izin vermedi. Seken top Yusuf Sarı’nın önüne düştü. Vuruşunda ise Gustavo’dan seken top ağlara gitti. 3-1

Stat: Medical Park

Hakemler: Ali Şansalan xx, Kerem Ersoy xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx

Trabzonspor: Uğurcan Çakır xxx, Peres xx (Dorukhan Toköz dk. 51 xx), Edgar le xxx, Vitor Hugo xxx, Denswil xx (Trondsen dk. 46 xx), Berat Özdemir xx (Siopis dk. 68 xx), Bakasetas xxx, Abdulkadir Ömür xxx, Nwakaeme x (Yusuf Sarı dk. 43 x), Gervinho x (Cornelius dk. 68 xx), Djaniny xxx

Yedekler: Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, İsmail Köybaşı, Lunus Mallı, Ahmetcan Kaplan

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Fenerbahçe: Altay x, Novak xx, Min-Jea Kim x, Szalai xx, Crespo xx (Pelkas dk. 87 ?), Gustavo xx, Ferdi xx (Nazım Sangare dk. 87 ?), Osayi Samuel xx, Mesut Özil x (Sosa dk. 75 x), Rossi xx (Tisserand dk. 75 x), Valencia x (Serdar Dursun dk. 61 x)

Yedekler: Berke Özer, Max Mayer, Berisha, Muhammed Gümüşkaya, Biha Zajc

Teknik Direktör: Vitor Pereira

Goller: Rossi (dk. 3) (Fenerbahçe), Bakasetas (dk. 24 ve 86 pen.), Yusuf Sarı (dk. 90) (Trabzonspor)

Kırmızı Kart: Min-Jea Kim (dk. 23) (Fenerbahçe)

Sarı Kartlar: Gustavo, Valencia, Szalai, Pereira (T. Direktör) (Fenerbahçe), Edgar le, Erce Kardeşler, Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

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