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Süper Lig: Göztepe: 2 - Yeni Malatyaspor: 2 (Maç Sonucu)

Süper Lig’in 23. haftasında Göztepe, sahasında Yeni Malatyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Spor 04.02.2021, 18:17
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Süper Lig: Göztepe: 2 - Yeni Malatyaspor: 2 (Maç Sonucu)

Süper Lig’in 23. haftasında Göztepe, sahasında Yeni Malatyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci Yarı)

53. dakikada Yeni Malatyaspor’da Mallan’ın pasıyla topla buluşan Tetteh’in vuruşunda kaleci İrfan Can topu uzaklaştırdı.

54. dakikada sağ kanattan açılan ortada altı pas üzerinde göğsüyle yumuşatıp vole vuruşu yapan Tetteh’in şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanını terk etti.

65. dakikada sol kanattan atak yapan Göztepe’de Zulj, ceza yayı üzerinde bekleyen Soner’e pas verdi. Topla buluşan Soner, sert bir şutla kaleyi denedi ancak kaleci Abdulsamed topu iki hamlede kontrol etti.

72. dakikada Göztepe’de Berkan Emir sol kanattan cezası içine ortaladı, Jahovic’ten seken topa kafa vuruşu yapan Zulj’un pozisyonunda top kaleci Abdulsamed’de kaldı.

73. dakikada sağ kanattan atak yapan Göztepe’de Halil Akbunar’ın kale önüne yaptığı ortada top savunmadan sekti. Topu önünde bulan Ndiaye, sert bir vuruşla savunmaya çarptırarak topu ağlarla gönderdi. 2-1.

77. dakikada Göztepe atağında sol kanattan Ndiaye’nin yaptığı ortada savunmadan seken topu önünde bulan Halil Akbunar, kaleye yerden bir şut gönderdi, top sağ kale direğinin dibinden auta çıktı.

79. dakikada sol kanattan atak yüklenen Göztepe’de Berkan Emir’in yaptığı ortaya ön direkte kafa vuruşu yapan Halil Akbunar’ın pozisyonunda top kale önünden sekerek auta çıktı.

82. dakikada orta alandan atak yapan Yeni Malatyaspor’da Mustafa Eskihellaç’la paslaşan Ahmed Ildız, ceza sahası yayının önünden topa vurdu, meşin yuvarlak sağ kale direğinin üst direkle birleştiği noktadan ağlarla buluştu. 2-2.

85. dakikada Göztepe’de ceza sahası dışında yaklaşık 20 metreden şut atan Berkan Emir’in pozisyonunda top sol kale direğinin yanından az farkla auta çıktı.

90+2. dakikada ceza sahası yayının üzerinden topa vuran Zulj’un şutunda top kaleci Abdulsamed’in yaptığı kurtarışla kornere çıktı.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Turgut Doman xx, Samet Çiçek xx, Mehmet Salih Mazlum xx

Göztepe: İrfan Can Eğribayat xx, Gassama xx(Murat Paluli dk. 70 x), Mihojevic xx, Titi xx, Berkan Emir xx, Obinna xx (Esiti dk. 90+3 ?), Soner Aydoğdu xx, Halil Akbunar xx (Ideye dk. 90+3 ?), Diabate xx(Zulj dk. 63 x), Tripic xx(Jahovic dk. 70 x), Ndiaye xxx

Yedekler: Megyeri, Atınç Nukan, Burekovic, Kubilay Sönmez, Napoleoni

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu xx, Chebake xx, Wallace xx, Semih Kaya xx, Bülent Cevahir xx, Acquah xx, Mallan xx(Mustafa Eskihellaç dk. 79 x), Tetteh xx, Fofana x (Ahmed Ildız dk. 46 x), Adem Büyük x(Zeki Yavru dk. 90+4 ?), Umut Bulut x (Malle dk. 79 x)

Yedekler: Eray İşcan, Ndizeye, Erkan Kaş, Zuqui, Nshimirimana, Topalli

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Goller: Ndiaye (dk. 13, dk. 73) (Göztepe) Mallan (dk. 39) Ahmed Ildız (dk. 81) (Yeni Malatyaspor)

Sarı Kart: Wallace (Yeni Malatyaspor)
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