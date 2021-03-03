Süper Lig: DG Sivasspor: 1 - A.Hatayspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig’in 28. haftasında DG Sivasspor, A.Hatayspor’u ağırladı. Mücadele 1-1’lik eşitlikle sona erdi.
Süper Lig’in 28. haftasında DG Sivasspor, A.Hatayspor’u ağırladı. Mücadele 1-1’lik eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada Sivasspor’da Fajr’ın kullandığı köşe vuruşunda Yatabare’nin kafa vuruşu kale direğinin yandan auta çıktı.
54. dakikada Sivasspor’da Gradel’in ceza sahası içerişinde yerden pasında topla buluşan Yatabare meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
59. dakikada Hatayspor’da Aabid’in ceza sahasına ortasında Diof kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu xx, Abdullah Özkara xx, İsmaiş Şencan xx
DG Sivasspor: Ali Şaşal Vural x, Uğur Çiftçi xx, Samba Camara x, Robin Yalçın xx, Ahmet x, Hakan Arslan x, Claudemir x (Ziya Erdal dk. 62 x), Fajr xx, Boyd x (Kone dk. 90+2 ?), Yatabare xx (Kayode dk. 79 x), Gradel x
Yedekler: Samassa, Jorge Felix, Alaaddin Okumuş, Kerem Atakan Kesgin, Casimir Ninga
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
A.Hatayspor: Munir xx, Popov xx, Billong x, Pablo xx, Katranis x (Kone dk. 76 x), Aabid xx, Sackey x (Muhammed Mert dk. 46 x), Riberio xx, Akintola xx, Diouf x (Kamara dk. 76 x), Selim ? (Boupendza dk. 4 x)
Yedekler: Akın Alkan, Ekrem Kılıçarslan, Burak Çamoğlu, Mesut Çaytemel, Abdurrahman Canlı, Yusuf Abdioğlu
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Goller: Yatabare (dk. 54) (Sivasspor), Diof (dk. 59) (Hatayspor)Sarı kartlar: Sackey, Akintola, Katranis (Hatayspor), Ahmet Oğuz (Sivasspor)