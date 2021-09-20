banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
İşte iPhone 13'ün tüm renkleri!
İşte iPhone 13'ün tüm renkleri!
Çin'de TikTok'a kısıtlama: 40 dakikadan fazla kullanamayacaklar!
Çin'de TikTok'a kısıtlama: 40 dakikadan fazla kullanamayacaklar!
Nevşin Mengü'nün babası eski milletvekili Şahin Mengü hayatını kaybetti
Nevşin Mengü'nün babası eski milletvekili Şahin Mengü hayatını kaybetti
İTÜ'den Celal Şengör hakkında taciz soruşturması
İTÜ'den Celal Şengör hakkında taciz soruşturması

Stefan Kuntz'a imza töreni düzenlendi

A Milli Takım ile anlaşan Stefan Kuntz'a imza töreni yapıldı. 58 yaşındaki çalıştırıcı, "Gururluyum" dedi.

Spor 20.09.2021, 16:24
Stefan Kuntz'a imza töreni düzenlendi

A Millî Takımımızın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz için imza töreni düzenlendi.

İmza töreninde konuşan Kuntz, "İlk söyleyebileceğim şey gurur olacak. Hamit beni aradığında ve teklifi ilettiğinde büyük bir mutluluk duydum. Çok büyük bir görev." ifadelerini kullandı.

"EVİME DÖNDÜM"

"Bizim şimdi en kısa sürede futbola odaklanıp, Norveç maçına hazırlanmamız gerekiyor. Sayın Başkan'a da teşekkür ediyorum. DFB ve benimle profesyonelce müzakereler yürüttüler. Sert müzakere oldu ama adilane oldu diyebilirim. Evime döndüm diyebilirim. Kesinlikle Türkçe öğreneceğim."

"SERGEN'İ ANTRENÖR OLARAK GÖRÜNCE KAHKAHA ATTIM"

"Sergen'i Türkiye'de saha kenarında teknik direktör olarak görünce kahkahalar attım. Beşiktaş'taki 1 yılımı çok iyi hatırlıyorum. Alpay politikaya atılmış. Şifo, Ertuğrul, Recep, Rıza, herkesi çok özledim."

 

"AİLEM DE TÜRKİYE'YE GELMEK İSTEDİ"

"Aileme gelen teklifi ilk söylediğimde bana söyledikleri şu oldu: Biz de gelebilir miyiz Türkiye'ye. Sanırım bundan daha ala bir iltifat yapamam. Yönetim tarafından gösterilen inanca çok teşekkür ediyorum. Güç ve pozitif enerji doluyum. Türk oyuncuların potansiyelini biliyorum. Yeni bir organizasyon ve yapı kazandıracağız. Burada oturup zaferlerden bahsetmek, kayıplardan bahsetmekten daha zevklidir."

banner518
Yorumlar (0)
banner515
26°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 5 13
2. Trabzonspor 5 13
3. Konyaspor 5 11
4. Hatayspor 5 10
5. Karagümrük 5 10
6. Fenerbahçe 5 10
7. Altay 5 9
8. Alanyaspor 5 9
9. Galatasaray 5 8
10. Kayserispor 5 7
11. Malatyaspor 5 6
12. Göztepe 5 5
13. Gaziantep FK 5 5
14. Kasımpaşa 5 5
15. Adana Demirspor 5 5
16. Antalyaspor 5 4
17. Sivasspor 5 3
18. Başakşehir 5 3
19. Giresunspor 5 1
20. Rizespor 5 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 16
2. Eyüpspor 6 12
3. Erzurumspor 6 12
4. Ankaragücü 5 11
5. Tuzlaspor 5 11
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Samsunspor 5 7
9. Kocaelispor 5 7
10. Altınordu 6 7
11. Boluspor 4 6
12. Adanaspor 6 6
13. Denizlispor 6 6
14. Menemenspor 5 6
15. Bursaspor 6 5
16. Gençlerbirliği 6 5
17. Ankara Keçiörengücü 5 4
18. İstanbulspor 4 3
19. Balıkesirspor 4 3
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 5 13
2. Atletico Madrid 5 11
3. Valencia 5 10
4. Real Sociedad 5 10
5. Athletic Bilbao 5 9
6. Sevilla 4 8
7. Osasuna 5 8
8. Mallorca 5 8
9. Rayo Vallecano 5 7
10. Barcelona 3 7
11. Real Betis 5 6
12. Elche 5 6
13. Cádiz 5 5
14. Villarreal 4 4
15. Levante 5 4
16. Espanyol 5 3
17. Granada 4 2
18. Celta de Vigo 5 1
19. Getafe 5 0
20. Deportivo Alaves 4 0