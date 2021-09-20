Stefan Kuntz'a imza töreni düzenlendi

A Millî Takımımızın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz için imza töreni düzenlendi.

İmza töreninde konuşan Kuntz, "İlk söyleyebileceğim şey gurur olacak. Hamit beni aradığında ve teklifi ilettiğinde büyük bir mutluluk duydum. Çok büyük bir görev." ifadelerini kullandı.

"EVİME DÖNDÜM"

"Bizim şimdi en kısa sürede futbola odaklanıp, Norveç maçına hazırlanmamız gerekiyor. Sayın Başkan'a da teşekkür ediyorum. DFB ve benimle profesyonelce müzakereler yürüttüler. Sert müzakere oldu ama adilane oldu diyebilirim. Evime döndüm diyebilirim. Kesinlikle Türkçe öğreneceğim."

"SERGEN'İ ANTRENÖR OLARAK GÖRÜNCE KAHKAHA ATTIM"

"Sergen'i Türkiye'de saha kenarında teknik direktör olarak görünce kahkahalar attım. Beşiktaş'taki 1 yılımı çok iyi hatırlıyorum. Alpay politikaya atılmış. Şifo, Ertuğrul, Recep, Rıza, herkesi çok özledim."

"AİLEM DE TÜRKİYE'YE GELMEK İSTEDİ"

"Aileme gelen teklifi ilk söylediğimde bana söyledikleri şu oldu: Biz de gelebilir miyiz Türkiye'ye. Sanırım bundan daha ala bir iltifat yapamam. Yönetim tarafından gösterilen inanca çok teşekkür ediyorum. Güç ve pozitif enerji doluyum. Türk oyuncuların potansiyelini biliyorum. Yeni bir organizasyon ve yapı kazandıracağız. Burada oturup zaferlerden bahsetmek, kayıplardan bahsetmekten daha zevklidir."