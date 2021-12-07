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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek: “130 kilogram yağış düştü, lodosun da hızı 130 kilometreye çıktı”
Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasındaki Galatasaray - Trabzonspor mücadelesi 23 Ocak Pazar günü saat 19.00’da oynanacak.
Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasındaki Galatasaray - Trabzonspor mücadelesi 23 Ocak Pazar günü saat 19.00’da oynanacak.
Spor 07.12.2021, 17:03
Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasındaki Galatasaray - Trabzonspor mücadelesi 23 Ocak Pazar günü saat 19.00’da oynanacak.