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Milletvekili Öztürk: “Milyonlarca şehit verip kanla, gözyaşıyla vatanlaştırdığımız bu coğrafyanın bölünmesine rıza mı göstereceğiz?”
Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0 (Maç devam ediyor)
Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede 15. dakika golsüz eşitlikle geçildi.
Spor 21.11.2021, 19:17
Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede 15. dakika golsüz eşitlikle geçildi.