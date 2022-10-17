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Son Dakika

Spor Toto Süper Lig: D.G. Sivasspor: 2 - Giresunspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında D.G. Sivasspor, Giresunspor’u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Spor 17.10.2022, 20:51
Spor Toto Süper Lig: D.G. Sivasspor: 2 - Giresunspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında D.G. Sivasspor, Giresunspor’u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

17. dakikada Uğur’un ortaladığı topu Erdoğan kafası ile ağlara göndermek istedi. Kaleci Onurcan son arda topu çıkartmayı başardı.

23. dakikada Erdoğan rakiplerini geçerek ceza sahasına girmeyi başardı. Kaleyi hedef alan Erdoğan’ın şutunda top üst direğe çarparak dışarı çıktı.

35. dakikada ceza sahası içerisindeki Sabia topu müsait durumdaki Yatabare’ye gönderdi. Yatabare’nin şutunda top ağlarla buluştu. 1-0

45. dakikada Sabia’nın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top ağlarla buluştu. 2-0

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Bahattin Şimşek xx, Erdinç Sezertam xx, İlker Coşkun xx

D.G. Sivasspor: Ali Şaşal xx, Goutas xx, Caner xx, Murat xx, Uğur xx, Robin xx, Hakan xx, Erdoğan xx, Sabia xx, Njie xx, Yatabare xx

Yedekler:Emre, Muammer, Appindangoye, Cofie, Alaaddin, Charisis, Angielski, Kaan, Mehmet

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Giresunspor: Onurcan xx, Arias xx, Perez xx, Hayrullah xx, Alper xx, Campuzano xx, Sacicevic xx, Kuwas xx, Görkem xx, Sainz xx, Bajic xx

Yedekler: Ferhat, Sergen, Faustin, Mejia, Doğancan, Rahmetullah, Oğulcan, Murat, Kadir, Şahin

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Goller: Yatabare (dk. 35), Sabia (dk.45) (D.G. Sivasspor)

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