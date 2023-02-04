Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 1 - Beşiktaş: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında DG Sivasspor, sahasında Beşiktaş’ı 1-0 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında DG Sivasspor, sahasında Beşiktaş’ı 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada Gradel’ın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta top barajdan döndü.
79. dakikada Aboubakar’ın pasında topla buluşan Rosier’in ortasında Cenk’in şutunu savunma uzaklaştırdı.
84. dakikada Cenk’in pasında ceza sahasında Umut Meraş’ın şutunda kaleci Ali Şaşal gole izin vermedi.
86. dakikada ceza sahası içerisindeki Angielski’nin şutunda kaleci Mert topu çeldi.
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Zorbay Küçük xx, Mustafa Sönmez xx, Samet Çicek xx
DG Sivassapor: Ali Şaşal xx, Goutas xx, Caner xx (Camara dk. 57 xx), Erdoğan xx, Uğur xx, Hakan xx, Cofie xx, Charisis xx, Saiz xxx (Appindangoye dk. 90+7 ?), Caicedo xxx (Angelski dk. 36 x), Gradel xx (Ziya dk. 90+7 ?)
Yedekler: Emre, Muammer, Emre, Musa, Keita, Mehmet
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Beşiktaş: Mert xx, Rosier xx, Welinton xx, Saiss xx, Masuaku xx (Umut Meraş dk. 64 xx), Tayfur xx (Dele Alli dk. 76 xx), Necip xx (Kerem dk. 76 xx), Hadziahmetovic xx, Cenk xx (Ghezzal dk. 90 ?), N’Koudou xx (Muleka dk. 64 xx), Aboubakar xx
Yedekler: Ersin, Tayyip, Hutchinson, Emrecan, Berkay
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Gol: Saiz (dk. 23) (Sivasspor)
Sarı kartlar: Cofie, Saiz (Sivasspor), Masuaku, Welinton (Beşiktaş)