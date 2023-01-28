Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 2 - Sakaryaspor: 3

Spor Toto 1. Lig’in 22. haftasında Tuzlaspor, konuk ettiği Sakaryaspor’a 3-2 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

39. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Nalepa’nın kullandığı serbest vuruşta altıpas içinde topa iyi yükselen Donkor düzgün bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 0-1

44. dakikada Mata’nın sağ kanattan pasında topla buluşan Yahaya, Roshi’nin müdahalesiyle ceza sahası içinde yerde kaldı. Hakem Reşat Onur Coşkunses VAR’ın uyarısıyla pozisyonu izleyerek penaltı noktasını gösterdi.

45+3. dakikada penaltı noktasında topun başına geçen Imbula’nın vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlarla buluştu. 1-1

52. dakikada Erol’un sağ kanattan çizgiye inip çevirdiği topta Adeniyi ceza sahası içinde vuruşunu yaptı. Kaleci Furkan’dan dönen topu takip eden Adeniyi bir vuruş daha yaptı, kaleci tekrar topu kurtardı. Üçüncü hamlede Adeniyi kaleciyi mağlup ederek topu ağlara yolladı. 2-1

64. dakikada Sakaryaspor atağında sol tarafta Burak Süleyman’a yaptığı faul sonrası Ogün Bayrak, sarı kart gördü. Sarı kartı bulunan Ogün, ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyundan atıldı.

71. dakikada orta saha yakın mesafeden Nalepa’nın ceza sahası içine gönderdiği topu göğsüyle kontrol eden Kasongo, yaptığı röveşata vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin solundan filelerle buluştu. 2-2

90+4. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı topu ceza sahası ön çizgisinde önünde bulan Burak Süleyman, yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 2-3

Stat: Sancaktepe Belediyesi 15 Temmuz

Hakemler: Reşat Onur Coşkunses xx, Baran Eraslan xx, Hüsnü Emre Çelimli xx

Tuzlaspor: Emre Koyuncu xx, Ogün Bayrak xx, Gökhan Akkan xx, Rajko Rotman xx, Muhammed Bayır xx, Gıanelli Imbula xx, Mehmet Taş xx, Mayangili Mata xx (Mory Kone dk. 79 ?), Erol Can Akdağ xx (İsmail Konuk dk. 90+3 ?), Abdoulaye Yahaya xx (Bilal Başacıkoğlu xx), James Adeniyi xx (Ozan Papaker dk. 79 ?)

Yedekler: Kurtuluş Yurt, Erdinç Altıntaş, Emirhan Tak, Mehmet Emin Mumcu, Mehmet Coşkun, Muhammed Demirci

Teknik Direktör: Özcan Bizati

Sakaryaspor: Furkan Köse xx, Oğuz Yıldırım xx, Isaac Donkor xxx, Ümit Kurt xx, Bülent Uzun xx, İbrahim Has xx (Deni Milosevic dk. 62 x), Odise Roshi xx (Zdravko Dimitrov dk. 80 ?) Hakan Yavuz xx (Mehmet Akyüz dk. 62 x), Mıchal Nalepa xx, Burak Süleyman xx, Kasongo xxx

Yedekler: Cihan Topaloğlu, Çağlayan Menderes, İsmail Erdoğan, Hadida, Alihan Gümüş

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Goller: Imbula (dk. 45+3 pen.), Adeniyi (dk. 52) (Tuzlaspor), Isaac Donkor (dk. 39), Kasongo (dk. 71), Burak Süleyman (dk. 90+4) (Sakaryaspor)

Kırmızı kart: Ogün Bayrak (dk. 64) (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Mehmet Taş (Tuzlaspor), Hakan Yavuz, İbrahim Has (Sakaryaspor)