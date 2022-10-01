Spor Toto 1. Lig: Pendikspor: 3 - Göztepe: 0

Spor Toto 1. Lig’in 7. haftasında Pendikspor sahasında karşılaştığı Göztepe’yi 3-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

9. dakikada Pendikspor atağında sağ taraftan Ali Han’ın içeriye çıkarttığı topa Ahmet Yazar’dan önce Göztepe savunması müdahalede bulundu. Önünde kalan topa sol ayağıyla vuruş yapan Regattin’in şutu üst direğe çarparak ağlara gitti. 1-0

14. dakikada Göztepe atağında ceza yayının önünde topla buluşan Yasin Öztekin’in vuruşunda kaleci Burak’tan dönen topu Pendikspor savunması kornere gönderdi.

31. dakikada ceza sahasının sol ön tarafından kazanılan serbest vuruşu Pendikspor takımı paslaşarak kullandı. Regattin’in dokunduğu topa düzgün ve aşırtma bir vuruş yapan Erdem Özgenç, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

66. dakikada ceza sahasının sol çaprazından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Erdem Özgenç, sol köşeye düzgün bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-0

90. dakikada rakibinden sıyrılarak kaleci Ekrem ile karşı karşıya kalan Regattin’in vuruşunda meşin yuvarlak Ekrem’de kaldı.

Stat: Pendik

Hakemler: Burak Pakkan xx, Cem Özbay xx, Mehmet Şengül xx

Pendikspor: Burak Öğür xx, Erdem Özgenç xx, Berkay Sülüngöz xx, Hasan Hatipoğlu xx (Thiam dk. 69 x), Ferhat Öztorun xx (Erhan Kara dk. 73 x), Hasan Kılıç xx, Mesut Özdemir xx, Ahmet Yazar xx (Gökcan Kaya dk. 69 x), Regattin xx, Ali Han Tunçer xx (Muhammed Akarslan dk. 79 x), Görkem Bitin x (Oltan Karakullukçu dk. 69 x)

Yedekler: Murat Akşit, Samet Asatekin, Arda Aksoy, Umut Yaşar Keçeci

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Göztepe: Ekrem Kılıçarslan xx, Emre Gedik x (Tarık Çamdal dk. 46 x), Dino Arslanagic xx, Emir Ortakaya xx, İsmail Köybaşı xx, Tuğbey Akgün xx, Mesut Kesik x (Mamah dk. 46 x), Yalçın Kayan x (Hüsamettin Yener dk. 69 x), David Tijanic xx, Yasin Öztekin x (Atanga dk. 61 x), Marko Kvasina x (Uğur Yıldız dk. 76 x)

Yedekler: Arda Özçimen, Mihojevic, Hasic, Atınç Nukan, Ali Akman

Teknik Direktör: Ekrem Dağ

Goller: Regattin (dk. 9), Erdem Özgenç (dk. 31 ve 66) (Pendikspor)

Kırmızı kart: Tuğbey Akgün (dk. 45+3) (Göztepe)

Sarı kartlar: Yasin Öztekin, Dino Arslanagic, Hüsamettin Yener (Göztepe)