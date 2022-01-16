Spor Toto 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 0 - Eyüpspor: 0
Spor Toto 1. Lig’in 21. haftasında Ankara Keçiörengücü sahasında karşılaştığı Eyüpspor ile 0-0 berabere kaldı.
Spor Toto 1. Lig’in 21. haftasında Ankara Keçiörengücü sahasında karşılaştığı Eyüpspor ile 0-0 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
37. dakikada Keçiörengücü ceza sahasının dışında topla buluşan Timur’un çektiği şutta meşin yuvarlak üst direkten dışarı çıktı.
65. dakikada topu kapan Isgandarli ceza sahası içerisine kadar katetti. Keleciyle karşı karşıya kalan Azerbaycanlı oyuncunun şutunda kaleci Emrullah gole izin vermedi.
70. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Eze beklemeden vurdu. Eze’nin sert ve etkili şutunda Kaleci Emrullah gole izin vermeyerek topu dışarıya çeldi.
Stat: Aktepe Stadı
Hakemler: Oğuzhan Aksu xx, Muhammet Yumak xx, Gökmen Baltacı xx
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar xx, Ogün Bayrak xx, Mehmet Dingil xx, Fatih Selimhan Solmaz xx, Muharrem Cinan xx, Adamu xx (Isgandarli dk. 54 xx), Ackah xx, Olawoyin xx, Hamza Gür xx (Uğur Utlu dk. 53 x, Ali Yavuz Kol dk. 83 ?), Eze xx, Uzodimma xx (Ziya Alkurt dk. 62 xx)
Yedekler: Boran Güngör, Abdulkadir Korkut, Taha Batuhan Yayıkcı, İbrahim Mirza Aral
Teknik Direktör: Taner Taşkın
Eyüpspor: Emrullah Şalk xx, Popov xx, Mezague xx, Yalçın Kılınç xx, Bülent Uzun xx, Bekir Yılmaz xx (Enes Keskin dk. 83 ?), Timur Temeltaş xx, Mikail Okyar xx (Mohammed dk. 90+4 ?), Mete Kaan Demir xx (Cenk Ahmet Alkılıç dk. 46 xx), Umut Bulut xx, Caner Hüseyin Bağ xx
Yedekler: Çağlar Şahin Akbaba, Stancu, Taşkın İlter, Enes Ersoy Öztürk, Mehmet Uslu, Uğur Akdemir
Teknik Direktör: Zafer Turan
Sarı Kart: Olawoyin, Adamu, Muharrem Cinan (Keçiörengücü), Mikail Okyar (Eyüpspor)