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Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 2 - Balıkesirspor: 1

Spor Toto 1. Lig’in 37. haftasında Balıkesirspor’u konuk eden Altınordu, rakibini 2-1 mağlup etti.

Spor 14.05.2022, 18:04
Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 2 - Balıkesirspor: 1

Spor Toto 1. Lig’in 37. haftasında Balıkesirspor’u konuk eden Altınordu, rakibini 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

9. dakikada Oğuzhan’ın sağdan pasında ceza sahası dışında topla buluşan Muhammed Ali, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

31. dakikada ceza sahasında topla buluşan Ahmet İlhan rakibinden sıyrılmak isterken, Güney topa elle müdahale edince hakem penaltı noktasını gösterdi.

32. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Ahmet İlhan’ın şutunu kaleci ayağıyla kornere çeldi.

53. dakikada sağ kanattan ceza sahasına gönderilen ortada Ahmet İlhan’ın şutu kaleciden döndü. Dönen topu Hüsamettin tamamladı. 1-1

67. dakikada rakipten topu kapan Ahmet İlhan, penaltı noktası üzerinde olan Ahmet Dereli’ye pasını verdi. Düzgün bir vuruş yapan Ahmet Dereli, topu kaleye yolladı. 2-1

80. dakikada ceza yayının sol çaprazından direkt kaleye vuran Güney’in şutu üst direğe çarparak auta çıktı.

90+4. dakikada topla birlikte ceza sahasına giren Emircan kaleci Yiğithan’ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

90+6. dakikada Hüsamettin Yener’in kullandığı penaltı vuruşunu kaleci Yiğithan, kornere çeldi.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Yusuf Ziya Gündüz xx, Anıl Usta xx, Mert Bulut xx

Altınordu: Ali Emre Yanar xx, Yusuf Arslan xx, Volkan Fındıklı xx, Kubilay Aktaş xx, Ahmet İlhan Özek xx (Muzaffer Kocaer dk. 82 ?), Ali Dere xx, Recep Aydın x (Ahmet Dereli dk. 46 xx (Emircan Gürlük dk. 89 ?), Rıdvan Koçak x (Furkan Metin dk. 46 xx), Kürşad Sürmeli xx (Sami Satılmış dk. 74 x), Şeref Özcan xx, Hüsamettin Yener xx

Yedekler: Serhat Öztaşdelen, Yusuf Can Esendemir, Metehan Yılmaz, Gökberk Efe, Kenan Fakılı

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Balıkesirspor: Yiğithan Kır xx, Alperen Erdinç x (Batuhan İşçiler dk. 46 xx), Enes Karabulut x, Ayberk Kaygısız x, Muhammed Ali Doğan xx, Oğuzhan Aynaoğlu x (Doğa İşeri dk. 55 x), Hüseyin Karabey x (Berkay Aykurt dk. 86 ?), Hasan Can Bingül x (Erdem Gökçe dk. 41 xx), Güney Keleş xx, Bedirhan Kolkoparan xx, Berk Tosun x (Halil Çolak dk. 46 xx)

Yedekler: Yasin Yiğit Berber, Görkem Altun, Sedat Yiğit Kurnaz

Teknik Direktör: Alaettin Hikmet Işık

Goller: Muhammed Ali Doğan (dk. 9) (Balıkesirspor), Hüsamettin Yener (dk. 53), Ahmet Dereli (dk. 67) (Altınordu)

Sarı kartlar: Alperen Erdinç, Enes Karabulut, Ayberk Kaygısız (Balıkesirspor), Sami Satılmış (Altınordu)

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