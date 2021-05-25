Sörloth’un Türkiye’ye transferi Trabzonspor’dan geçiyor

İstanbul takımlarının transfer listesinde yer alan Alexander Sörltoh’un yeniden Türkiye’ye transferi Trabzonspor’dan geçiyor. Alman kulübü oyuncusu için isteyeceği rakamı ilk olarak bordo-mavili kulübe teklif etmek zorunda.

Süper Lig’de transferi en çok konuşulan isimlerin başında geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla üst düzey bir performans ortaya koyan Almanya’nın Bundesliga ekiplerinden Leipzig forması giyen Alexander Sörloth geliyor. İstanbul ekiplerinden Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin gündeminde olduğu iddia edilen oyuncuyla ilgili Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu son noktayı koydu.

Bonuslarla birlikte 22 milyon Euro’ya Leipzig kulübüne transfer olan oyuncuyla ilgili olarak Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Önümüzdeki sezon Leipzig Alexander Sörloth’un satışına veya kiralanmasına onay verdi. Oyuncu Bundesliga’ya transfer olduğunda, bir madde koydurduk. O rakamı ilk bize teklif edilmek zorunda. Bunu söylediğimiz yerde halen daha 3-5 kulüp oyuncuyu istiyor diyorlarsa bu ya farklı amaçlarla söyleniyor ya da farklı düşüncelerle söyleniyor. Sırf gündem oluşturmak için de söylenmiş olabilir. Öncelikle bunun kararını kulübü verecek. Oyuncu ile ilgili nasıl bir planlama yapacaklar hep birlikte göreceğiz. Ondan sonra o süreç bir şekilde yürür. Trabzonspor’a mı gelir yoksa farklı rakamlarla Almanya, İspanya, İngiltere ve Fransa’ya mı gider. Yoksa kulüp kendi bünyesi içerisinde tutup yoluna mı devam eder. Onların kulübü olan Redbull Salzburg’a mı gider. Lig’ler yeni bitti. Anlaştığımız iki oyuncumuz Gervinho ve Peres’i bu kadar erken getirmemize rağmen arkasından hemen transfer hamlesi bekleniyor. Avrupa’da ligler yeni bitti. Takımlar planlarını ve programlarını yapıyorlar. Bütçelerini ayarlıyorlar. Adamlar bir nefes alsın oluşacak olan şartlara göre çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu son olarak ise resmi olarak hiçbir oyuncuya teklif gelmediğini söyledi.