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Son dakika: MHK Başkanı Serdar Tatlı istifa etti!

Son dakika haberi... Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı, görevinden istifa etti.

Spor 21.10.2021, 14:02
Son dakika: MHK Başkanı Serdar Tatlı istifa etti!

Süper Lig'de yeni sezonun ilk 9 haftası geride kalırken farklı kulüplerden yüksek sesle hakem eleştirilerinin yükselmesinin ardından TFF ile Kulüpler Birliği arasında dün kritik bir toplantı yapılmıştı.

Bu toplantının ardından MHK Başkanı Serdar Tatlı, bugün öğle saatlerinde istifasını TFF yönetimine sundu.

METİN TOKAT DA İSTİFA ETMİŞTİ

MHK üyesi Metin Tokat da, iki gün önce istifa etmişti. TFF, Metin Tokat'ın yerine Ferhat Gündoğdu'nun atandığını açıklamıştı.

TATLI'NIN BAŞKANLIĞI 14 AY SÜRDÜ

Ağustos 2020'de Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı görevine gelen Serdar Tatlı'nın görev süresi, yaklaşık 14 ay sürdü.

İSTİFASINI HAKEMLERE MESAJLA BİLDİRDİ

Serdar Tatlı, istifasını görev yapan hakemlere mesajla bildirildi. Futbol yorumculuğu yapan eski hakem Deniz Çoban, hakemlere giden mesajı sosyal medyada paylaştı. Mesajda şu ifadeler yer alıyor: Değerli hakemlerimiz ve gözlemcilerimiz, Merkez Hakem Kurulu olarak bugün itibari ile TFF Yönetim Kuruluna istifamızı kurul olarak sunmuş bulunmaktayız. Hepinize bundan sonraki hayatınızda sağlık ve başarılar dileriz.

Son dakika: MHK Başkanı Serdar Tatlı istifa etti

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