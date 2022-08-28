Son Dakika
Sivasspor’un Beşiktaş kafilesi belli oldu
Süper Lig’in 4. haftasında Beşiktaş ile mücadele olacak DG Sivasspor’da maçın kamp kadrosu açıklandı.
Spor 28.08.2022, 13:42
Süper Lig’in 4. haftasında Beşiktaş ile mücadele olacak DG Sivasspor’da maçın kamp kadrosu açıklandı.
Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında yarın Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek olacak Sivasspor’da maçın kamp kadrosu belli oldu. Kafilede Samba Camara, Isaac Cofie ve Özkan Yiğiter yer almadı.
Sivasspor’un Beşiktaş kamp kadrosu şu isimlerden oluştu:
“Muammer Yıldırım, Ali Şaşal Vural, Emre Satılmış, Murat Paluli, Robin Yalçın, Mehmet Albayrak, Aaron Appindangoye, Goutas, Caner Osmanpaşa, Ziya Erdal, Uğur Çiftçi, Kader Keita, Fredrik Ulvestad, Charis Charisis, Dia Saba, Hakan Arslan, Clinton N’Jie, Eren Şahin, Erdoğan Yeşilyurt, Max Gradel, Mustapha Yatabare, Leke James, Karol Angielski.”
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Gaziantep FK
|4
|10
|2. Adana Demirspor
|4
|9
|3. Fenerbahçe
|3
|7
|4. Başakşehir
|3
|7
|5. Beşiktaş
|3
|7
|6. Giresunspor
|3
|6
|7. Galatasaray
|3
|6
|8. Antalyaspor
|4
|6
|9. Trabzonspor
|3
|6
|10. Konyaspor
|3
|5
|11. Alanyaspor
|4
|5
|12. Karagümrük
|3
|3
|13. Kayserispor
|3
|3
|14. İstanbulspor
|4
|3
|15. Sivasspor
|3
|2
|16. Ümraniye
|4
|1
|17. Ankaragücü
|3
|1
|18. Hatayspor
|2
|0
|19. Kasımpaşa
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|3
|7
|2. Bodrumspor
|2
|6
|3. Samsunspor
|3
|5
|4. Gençlerbirliği
|2
|4
|5. Göztepe
|2
|4
|6. Pendikspor
|2
|4
|7. Boluspor
|3
|4
|8. Bandırmaspor
|1
|3
|9. Sakaryaspor
|2
|3
|10. Erzurumspor
|3
|3
|11. Manisa Futbol Kulübü
|2
|3
|12. Adanaspor
|2
|2
|13. Rizespor
|2
|2
|14. Altınordu
|3
|2
|15. Denizlispor
|3
|1
|16. Keçiörengücü
|2
|1
|17. Tuzlaspor
|2
|1
|18. Ö.K Yeni Malatya
|3
|1
|19. Altay
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|4
|12
|2. M.City
|4
|10
|3. Brighton
|4
|10
|4. Tottenham
|3
|7
|5. Leeds United
|4
|7
|6. Chelsea
|4
|7
|7. M. United
|4
|6
|8. Liverpool
|4
|5
|9. Brentford
|4
|5
|10. Newcastle
|3
|5
|11. Fulham
|4
|5
|12. Nottingham Forest
|3
|4
|13. Crystal Palace
|4
|4
|14. Southampton
|4
|4
|15. Aston Villa
|3
|3
|16. Bournemouth
|4
|3
|17. Everton
|4
|2
|18. Wolverhampton Wanderers
|3
|1
|19. Leicester City
|4
|1
|20. West Ham United
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Betis
|3
|9
|2. Villarreal
|2
|6
|3. Real Madrid
|2
|6
|4. Osasuna
|3
|6
|5. Real Sociedad
|3
|6
|6. Barcelona
|2
|4
|7. Mallorca
|3
|4
|8. Athletic Bilbao
|2
|4
|9. Almeria
|3
|4
|10. Rayo Vallecano
|3
|4
|11. Celta Vigo
|3
|4
|12. Atletico Madrid
|2
|3
|13. Girona
|3
|3
|14. Valencia
|2
|3
|15. Sevilla
|3
|1
|16. Espanyol
|2
|1
|17. Real Valladolid
|2
|1
|18. Elche
|3
|1
|19. Cadiz
|2
|0
|20. Getafe
|2
|0
31
açık
Sayfalar Tümü