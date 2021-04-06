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Sivasspor’dan Ali Koç’a geçmiş olsun mesajı
DG Sivasspor Kulübü, korona virüse yakalanan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Spor 06.04.2021, 18:02
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DG Sivasspor Kulübü, korona virüse yakalanan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Bugün sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un, korona virüs testinin sonucunun pozitif çıktığı bildirildi. Sivasspor’da, Koç için sosyal medya hesaplarından geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Kırmızı-beyazlı takımın mesajında, şu ifadeler yer aldı:“Kovid-19 testi pozitif çıkan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Ali Koç’un kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.”