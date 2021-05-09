Sivasspor’dan Adana Demirspor ve GZT Giresunspor’a hoş geldin mesajı

DG Sivasspor Kulübü, TFF 1. Lig’den Süper Lig’e çıkmayı garantileyen Adana Demirspor ile GZT Giresunspor takımlarını tebrik etti.

Sivasspor Kulübü resmi sosyal medya hesaplarından Süper Lig’e çıkmayı garantileyen Adana Demirspor ile Giresunspor’u tebrik ederek, Süper Ligde 2 takıma da başarılar diledi.

“Süper Lig’e yeniden hoş geldiniz” başlığıyla yayımlanan mesajda, “TFF 1. Lig’de bu akşam oynanan son hafta maçlarının ardından Süper Lig’e yükselme başarısı gösteren Adana Demirspor’u ve GZT Giresunspor’u tebrik ederiz. Süper Lig’e hoş geldiniz. Adana Demirspor, GZT Giresunspor” ifadelerine yer verildi.