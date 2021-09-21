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Sivasspor’da Fredrik Ulvestad ilk resmi maçına çıktı

Süper Lig’in altıncı haftasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşan DG Sivasspor’da yeni transfer Fredrik Ulvestad kırmızı-beyazlı forma ile ilk resmi maçına çıktı.

Spor 21.09.2021, 22:12
Sivasspor’da Fredrik Ulvestad ilk resmi maçına çıktı

Süper Lig’in altıncı haftasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşan DG Sivasspor’da yeni transfer Fredrik Ulvestad kırmızı-beyazlı forma ile ilk resmi maçına çıktı.

Sivasspor, Süper Lig’in altıncı haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor’u Dimitris Goutas’ın golüyle 1-0 mağlup etti.

Mücadeleye ilk yedekte başlayan 29 yaşındaki Norveçli futbolcu Fredrik Ulvestad, maçın 58. dakikasında Jorge Felix’in yerine oyuna girdi. Ulvestad’ın ilk maçtaki performansı ile Sivasspor taraftarlarından beğeni kazandı.

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