Sivasspor’da 3 futbolcu kart sınırında

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında oynanacak olan Göztepe maçı öncesi DG Sivasspor’da 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Süper Lig’in 22. haftasında yarın Göztepe ile Sivasspor karşı karşıya gelecek. Bu müsabaka öncesi Sivasspor’da 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Kırmızı-beyazlılarda orta saha oyuncusu Isaac Cofie, Erdoğan Yeşilyurt ve Kerem Atakan Kesgin, Göztepe maçında sarı kart cezası tehdidiyle karşı karşıya. Söz konusu futbolcular Göztepe mücadelesinde sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Fenerbahçe müsabakasında görev yapamayacak.