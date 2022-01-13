Sivasspor, Trabzonspor maçına iddialı hazırlanıyor

Spor Toto Süper Lig’in 21. hafta maçında Trabzonspor ile karşılaşacak Sivasspor, yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde saat 12.00’de basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5’e 2 top kapma pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar, daha sonra hücum ve savunma çalışmaları yaptı. Sivasspor, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Sivasspor ile Trabzonspor, 15 Ocak Cumartesi günü saat 16.00’da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Mete Kalkavan görev yapacak.