banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Gülben Ergen'den
Gülben Ergen'den "Help Turkey" tepkisi
İsrail'den kiralanan uçaklar yola çıktı
İsrail'den kiralanan uçaklar yola çıktı
Esenyurt'ta lojistik firmasında yangın
Esenyurt'ta lojistik firmasında yangın
Son dakika: Muğla Datça'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Son dakika: Muğla Datça'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Sivasspor, Avrupa’da 3’te 3 yaptı

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Gürcistan temsilcisi Dinamo Batumi’yi 2-1 yenen DG Sivasspor, şu ana kadar çıktığı 3 Avrupa maçında rakiplerini mağlup etmeyi başardı

Spor 06.08.2021, 11:43
Sivasspor, Avrupa’da 3’te 3 yaptı

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Gürcistan temsilcisi Dinamo Batumi’yi 2-1 yenen DG Sivasspor, şu ana kadar çıktığı 3 Avrupa maçında rakiplerini mağlup etmeyi başardı

Sivasspor, Avrupa kupalarında adından söz ettirmeye devam ediyor. Kırmızı-beyazlı ekip, şu ana kadar çıktığı 3 maçta rakiplerini mağlup etmeyi başardı.

Kırmızı-beyazlı takım, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu maçlarında Petrocub’u 2 müsabakada da 1-0’lık skorlarla yendi. Kırmızı-beyazlılar, son olarak Dinamo Batumi’yi 2-1 ile geçmeyi başardı. UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde çıktığı 3 maçı da kazanan Yiğidolar, başarısıyla takdir topladı.

Diğer yandan Sivasspor, Dinamo Batumi ile 12 Ağustos Perşembe günü Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda rövanş maçında karşılaşacak.
Yorumlar (0)
34°
hafif yağmur