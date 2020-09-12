Sivasspor 2014’ten beri ilk kez yenildi
SÜPER LİG’DE 2020-2021 SEZONUNUN İLK HAFTASINDA DG SİVASSPOR, SAHASINDA AĞIRLADIĞI ALANYASPOR’A 2-0 MAĞLUP OLDU. SEZONA İÇ SAHA YENİLGİSİYLE BAŞLAYAN YİĞİDOLAR 2014-2015 SEZONUNDAN BU YANA DA İLK KEZ LİGDEKİ İLK İÇ SAHA MAÇINI KAYBETTİ.
Süper Lig’de 2020-2021 sezonunun ilk haftasında DG Sivasspor, sahasında ağırladığı Alanyaspor’a 2-0 mağlup oldu. Yiğidolar, 2014-2015 sezonundan bu yana iç sahadaki lig başlangıç maçlarında kaybetmiyordu.
Geçtiğimiz sezon sahasında oynadığı 14 lig başlangıç maçında mağlubiyet yüzü görmeyen Sivasspor, Alanya temsilcisine yenilerek lige kötü bir başlangıç yaptı.
Yeni sezona iç saha yenilgisiyle başlayan Yiğidolar 2014-2015 sezonundan bu yana da ilk kez, iç saha lig başlangıç maçındaki karşılaşmayı kaybetti.
Kırmızı-beyazlar iç sahada, 2015-2016 sezonuna 2-2 Galatasaray beraberliğiyle, 2016-2017 sezonuna 6-0’lık Mersin İdmanyurdu galibiyetiyle, 2017-2018 sezonuna 2-0’lık Yeni Malatya galibiyetiyle, 2018-2019 sezonuna ise 1-0 Alanya galibiyeti ve 2019-2020 sezonuna da 3-0 Beşiktaş galibiyetiyle başlamıştı.
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